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Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T19:10
2025-03-11T19:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – очередей на досмотр со стороны Керчи нет.Ранее во вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Движение по транспортному переходу возобновили в 18:36.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани 55 автомобилей

19:10 11.03.2025 (обновлено: 19:12 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 55 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 19 часов.

При этом выезд из Крыма свободен – очередей на досмотр со стороны Керчи нет.
Ранее во вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Движение по транспортному переходу возобновили в 18:36.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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