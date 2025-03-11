https://crimea.ria.ru/20250311/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-skolko-mashin-v-ocheredi-1144844773.html

Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди

Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T19:10

2025-03-11T19:10

2025-03-11T19:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – очередей на досмотр со стороны Керчи нет.Ранее во вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Движение по транспортному переходу возобновили в 18:36.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край