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Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T19:10
2025-03-11T19:10
2025-03-11T19:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилась очередь из 55 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – очередей на досмотр со стороны Керчи нет.Ранее во вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Движение по транспортному переходу возобновили в 18:36.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани 55 автомобилей
19:10 11.03.2025 (обновлено: 19:12 11.03.2025)