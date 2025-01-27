Вакцину от рака начнут применять в сентябре
Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре - Гинцбург
07:10 27.01.2025 (обновлено: 07:12 27.01.2025)
© РИА Новости КрымВакцина
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ. 27 янв - РИА Новости Крым. Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", — сказал Гинцбург РИА Новости.
Предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.
В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал ранее РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.
Первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра". Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.
27 декабря в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения. Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.
Читайте также на РИА Новости Крым: