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Вакцину от рака начнут применять в сентябре - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Вакцину от рака начнут применять в сентябре
Вакцину от рака начнут применять в сентябре - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Вакцину от рака начнут применять в сентябре
Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T07:10
2025-01-27T07:12
вакцина от рака
вакцина
александр гинцбург
россия
онкология
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ. 27 янв - РИА Новости Крым. Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал ранее РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.Первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра". Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.27 декабря в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения. Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.Читайте также на РИА Новости Крым:На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенникиВакцина от рака в России будет бесплатнойКогда и где в России можно будет получить вакцину от рака
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вакцина от рака, вакцина, александр гинцбург, россия, онкология, здравоохранение в россии, здоровье, новости
Вакцину от рака начнут применять в сентябре

Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре - Гинцбург

07:10 27.01.2025 (обновлено: 07:12 27.01.2025)
 
© РИА Новости КрымВакцина
Вакцина - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ. 27 янв - РИА Новости Крым. Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", — сказал Гинцбург РИА Новости.
Предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.
В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал ранее РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.
Первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра". Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.
27 декабря в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения. Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.
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Вакцина от ракаВакцинаАлександр ГинцбургРоссияОнкологияЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеНовости
 
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