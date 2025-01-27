https://crimea.ria.ru/20250127/vaktsinu-ot-raka-nachnut-primenyat-v-sentyabre-1143680029.html

Вакцину от рака начнут применять в сентябре

Вакцину от рака начнут применять в сентябре - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Вакцину от рака начнут применять в сентябре

Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T07:10

2025-01-27T07:10

2025-01-27T07:12

вакцина от рака

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СИМФЕРОПОЛЬ. 27 янв - РИА Новости Крым. Вакцину от рака первые пациенты начнут получать в сентябре этого года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал ранее РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.Первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра". Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.27 декабря в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения. Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.Читайте также на РИА Новости Крым:На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенникиВакцина от рака в России будет бесплатнойКогда и где в России можно будет получить вакцину от рака

россия

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2025

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вакцина от рака, вакцина, александр гинцбург, россия, онкология, здравоохранение в россии, здоровье, новости