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Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачей
Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачей - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачей
От реализации национализированного имущества украинских олигархов в 2024 году в бюджет Крыма поступило 4,8 миллиардов рублей. В числе проданных объектов -... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T12:37
2025-01-29T12:37
2025-01-29T13:33
лариса кулинич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. От реализации национализированного имущества украинских олигархов в 2024 году в бюджет Крыма поступило 4,8 миллиардов рублей. В числе проданных объектов - квартира Зеленского в Ялте, заявила на президиуме Госсовета министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич. "В числе реализованных объектов такие, как квартира Зеленского в Ялте, недвижимое имущество "Виллы Елены", торгового комплекса "Бакалея", отеля "Тысяча и одна ночь" в Ялте, гостиницы "Европа" в городском округе Алушта и ряд других объектов", - перечислила она.В 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, поддерживающих агрессию против России, включено 1200 объектов, всего с 2022 года в этом списке - более 3500 объектов. За счет национализации в 2024 году состав имущественного комплекса Распорядительной дирекции имущества Республики Крым пополнился целым рядом специфических объектов, таких, как продуктовые базы, торговые центры, офисные помещения, кинотеатры - всего около 1000 адресов. На всех этих объектах были арендаторы имущества, с которыми были либо перезаключены договоры, либо право аренды было выставлено на аукцион. По словам Кулинич, в 2024 году заключена тысяча договоров аренды, что в два с половиной раза превышает количество за 2023 год. Соответственно, рост доходов от сдачи в аренду имущества также возрос и составляет в 2024 году 938 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Доходы от аренды увеличились также в результате работы в суде - министерством было направлено более пятисот претензий недобросовестным арендаторам. Они либо совсем не платили за аренду, либо размер оплаты был значительно ниже рыночной.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда пойдут миллиарды от национализации в КрымуВ Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спортаНационализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты
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лариса кулинич, минимущества крыма, национализация в крыму, крым, новости крыма, экономика крыма
Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачей
В Крыму за год продали имущество украинских олигархов на 4,8 миллиардов
12:37 29.01.2025 (обновлено: 13:33 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. От реализации национализированного имущества украинских олигархов в 2024 году в бюджет Крыма поступило 4,8 миллиардов рублей. В числе проданных объектов - квартира Зеленского в Ялте, заявила на президиуме Госсовета министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.
"В числе реализованных объектов такие, как квартира Зеленского в Ялте, недвижимое имущество "Виллы Елены", торгового комплекса "Бакалея", отеля "Тысяча и одна ночь" в Ялте, гостиницы "Европа" в городском округе Алушта и ряд других объектов", - перечислила она.
В 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, поддерживающих агрессию против России, включено 1200 объектов, всего с 2022 года в этом списке - более 3500 объектов.
За счет национализации в 2024 году состав имущественного комплекса Распорядительной дирекции имущества Республики Крым пополнился целым рядом специфических объектов, таких, как продуктовые базы, торговые центры, офисные помещения, кинотеатры - всего около 1000 адресов. На всех этих объектах были арендаторы имущества, с которыми были либо перезаключены договоры, либо право аренды было выставлено на аукцион.
По словам Кулинич, в 2024 году заключена тысяча договоров аренды, что в два с половиной раза превышает количество за 2023 год. Соответственно, рост доходов от сдачи в аренду имущества также возрос и составляет в 2024 году 938 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.
Доходы от аренды увеличились также в результате работы в суде - министерством было направлено более пятисот претензий недобросовестным арендаторам. Они либо совсем не платили за аренду, либо размер оплаты был значительно ниже рыночной.
Национализация в Крыму
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию
имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил
, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы
, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского
и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен
национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
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