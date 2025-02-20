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Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма
Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма
Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T14:59
2025-02-20T14:59
2025-02-20T14:59
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сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте.По его словам, новые экологические маршруты презентуют туроператорам в рамках "Дней Крыма", которые в этом году проводят в разных регионах страны, в том числе в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Москве. Также с ними знакомят крымских туроператоров, поскольку на территории республики все время появляются новые интересные объекты, о которых не знают даже местные профильные предприятия. Среди главных экологических маршрутов Ганзий выделил Большую Крымскую тропу, которую продолжают обустраивать.Также министр отметил заинтересованность туристов в санаторно-курортном лечении, которое предлагают здравницы Крыма. Это направление, по расчетам профильного министерства, поможет обеспечить круглогодичный поток туристов в Крым. С этой целью бальнеологическое направление, представленное в Крыму в разных ценовых сегментах, также будут продвигать в рамках "Дней Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрутаЭко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуЕдинственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
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туризм в крыму, сергей ганзий, туризм, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма, экология
Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма
В Крыму выросла популярность экологических маршрутов - Минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте.
"Активно презентуем для гостей, для туроператоров возможности по объектам показа. Это объекты сельского, экологического и агротуризма. Количество экскурсий на такие объекты за последние годы увеличилось в десять раз - это то, что действительно пользуется спросом", - сказал Ганзий.
По его словам, новые экологические маршруты презентуют туроператорам в рамках "Дней Крыма", которые в этом году проводят в разных регионах страны, в том числе в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Москве. Также с ними знакомят крымских туроператоров, поскольку на территории республики все время появляются новые интересные объекты, о которых не знают даже местные профильные предприятия. Среди главных экологических маршрутов Ганзий выделил Большую Крымскую тропу, которую продолжают обустраивать.
"Большая Крымска тропа - проект, который свяжет весть Крым с востока на запад, 100 км с радиальными кольцевыми маршрутами, которые можно пройти всей семьей. Есть участки, оборудованные для размещения палаток и приготовления пищи", - сказал министр.
Также министр отметил заинтересованность туристов в санаторно-курортном лечении, которое предлагают здравницы Крыма. Это направление, по расчетам профильного министерства, поможет обеспечить круглогодичный поток туристов в Крым. С этой целью бальнеологическое направление, представленное в Крыму в разных ценовых сегментах, также будут продвигать в рамках "Дней Крыма".
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