https://crimea.ria.ru/20250220/turisty-stali-v-10-raz-chasche-vybirat-ekologicheskie-tropy-kryma-1144339586.html

Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма

Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Туристы стали в 10 раз чаще выбирать экологические тропы Крыма

Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T14:59

2025-02-20T14:59

2025-02-20T14:59

туризм в крыму

сергей ганзий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте.По его словам, новые экологические маршруты презентуют туроператорам в рамках "Дней Крыма", которые в этом году проводят в разных регионах страны, в том числе в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Москве. Также с ними знакомят крымских туроператоров, поскольку на территории республики все время появляются новые интересные объекты, о которых не знают даже местные профильные предприятия. Среди главных экологических маршрутов Ганзий выделил Большую Крымскую тропу, которую продолжают обустраивать.Также министр отметил заинтересованность туристов в санаторно-курортном лечении, которое предлагают здравницы Крыма. Это направление, по расчетам профильного министерства, поможет обеспечить круглогодичный поток туристов в Крым. С этой целью бальнеологическое направление, представленное в Крыму в разных ценовых сегментах, также будут продвигать в рамках "Дней Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрутаЭко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуЕдинственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, сергей ганзий, туризм, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма, экология