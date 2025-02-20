https://crimea.ria.ru/20250220/svo-stala-dlya-serbov-svyaschennoy-voynoy--boets-dobrovolets-1144340995.html

СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец

СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец - РИА Новости Крым, 20.02.2025

СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец

Сербы воспринимают специальную военную операцию Вооруженных сил России как свою священную войну и храбро сражаются в качестве добровольцев на стороне РФ. Об... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T17:11

2025-02-20T17:11

2025-02-20T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сербы воспринимают специальную военную операцию Вооруженных сил России как свою священную войну и храбро сражаются в качестве добровольцев на стороне РФ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал боец добровольческого отряда "Барс-3 "Родина" Александр с позывным "Серб".Сам Александр – русский, его прозвали "Сербом" за его многолетнюю работу на Балканах. Именно он инициировал установку памятника Александру Невскому в центре Белграда, возил косовским сербам гуманитарную помощь, реализовал немало совместных российско-сербских информационных проектов. В Сербии у Александра много друзей и даже уже появились родственники."Сербы прекрасно понимают, что такое НАТО и с кем мы сейчас сражаемся – с теми самыми странами, которые начиная с 1999 года бомбили их, а до этого делали все, чтобы разорвать Югославию. Именно страны НАТО оторвали у них Косово, и для сербов СВО – это тоже священная война, потому что мы воюем с их врагами. Именно поэтому сюда едут многие сербские добровольцы", - сказал боец.Александр отметил, что сербов в зоне СВО много, и воюют они умело, героически и самоотверженно. В их числе знаменитый командир сербских четников Братислав Живкович, который помогал возвращать Крым в Россию, с 2014 года воевал в Донбассе, а также участвовал в специальной военной операции, получив четыре ранения. В конце декабря прошлого года он погиб в боях за освобождение Курской области от неонацистов.Боец-доброволец также добавил, что для сербов Крым – особенная тема."Когда Крым вернулся в Россию, они (сербы – ред.) это начали воспринимать как собственный национальный праздник. В 2014 году мне звонили друзья и говорили: "Брат, вернулся Крым – вернется Косово". Они сами называют себя русскими на Балканах, многие их них получают российское гражданство", - рассказал "Серб".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герои СВО являются подлинной элитой России – ПутинСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", новости крыма, общество, герои крыма, герои сво, новости