https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-za-vzyatki-osudili-byvshikh-rukovoditeley-filiala-rosgranstroya-1144340041.html

В Крыму за взятки осудили бывших руководителей филиала "Росгранстроя"

В Крыму за взятки осудили бывших руководителей филиала "Росгранстроя" - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Крыму за взятки осудили бывших руководителей филиала "Росгранстроя"

В Крыму бывшие должностные лица крымского филиала "Росгранстрой" осуждены за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T15:17

2025-02-20T15:17

2025-02-20T15:19

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

закон и право

крым

новости крыма

взятка

приговор

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bb77bea3e739a8ce40baf8dd381023.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Крыму бывшие должностные лица крымского филиала "Росгранстрой" осуждены за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.По данным следствия, в декабре 2017 года и в январе 2019 года директор Крымского филиала ФГКУ "Росгранстрой" заключил с фирмой госконтракты на содержание имущества 10 пунктов пропуска через границу на сумму 7,4 млн рублей и 4,7 млн рублей соответственно. Действующий тогда директор филиала и его заместитель потребовали от руководства коммерческой организации ежемесячную взятку в размере 15% от суммы контрактов. В противном случае они пригрозили расторгнуть контракт и внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков. С января 2018 года по декабрь 2019-го представитель фирмы передал руководству Крымского филиала "Росгранстроя" более 1,5 млн рублей. По данным прокуратуры Крыма, должностные лица заключали госконтракты на уборку помещений учреждения, а также на восстановление работоспособности дизельных электростанций на пунктах пропуска. Зная, что работы по одному из контрактов не выполнены, они перечислили более 700 тыс. рублей на счета подконтрольных фирм. Также они присвоили более 600 тыс. рублей, которые якобы были затрачены на ремонт дизельных электростанций. Суд приговорил бывшего директора филиала к 9 годам лишения свободы, его заместителя к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей каждый.Они лишены права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 7 и 6 лет, им назначены штрафы в размере 8,5 млн рублей каждому. Их соучастники получили наказания в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательными сроками на 4 и 5 лет каждому.Самые главное и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На страже Крыма и крымчан: большое интервью прокурора Олега КамшиловаДело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодомДва руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, крым, новости крыма, взятка, приговор, правосудие