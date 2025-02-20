Урегулирование на Украине – в Кремле оценили ситуацию
Песков: конкретики по урегулированию украинского конфликта пока мало
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много. Об этом в четверг журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Для этого предпринимаются определенные меры, но в плане самого урегулирования пока еще конкретики мало", - цитирует РИА Новости Пескова.
В контексте напряженных взаимоотношений действующей администрации США с Киевом представитель Кремля заметил, что "киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству" и не хочет отчитываться за потраченные деньги.
Также Песков констатировал, что представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств.
"Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе в высказываниях в адрес глав других государств совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношение которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо", - подчеркнул Песков.
Также он оценил возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину, подчеркнув, что Москва внимательно следит за противоречивыми заявлениями европейских чиновников на эту тему, имеющую чрезвычайную важность.
"Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков, комментируя заявление премьера Великобритании Кира Стармера о представлении президенту США Дональду Трампу плана развертывания на Украине 30-тысячного европейского военного контингента.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что российские военные продолжают специальную военную операцию и отслеживают положение дел на всех участках фронта.
Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров, заявлял накануне президент РФ Владимир Путин. Глава государства также назвал главную цель встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.
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