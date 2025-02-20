https://crimea.ria.ru/20250220/uregulirovanie-na-ukraine--v-kremle-otsenili-situatsiyu-1144339018.html

Урегулирование на Украине – в Кремле оценили ситуацию

Урегулирование на Украине – в Кремле оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Урегулирование на Украине – в Кремле оценили ситуацию

Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T14:18

2025-02-20T14:18

2025-02-20T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много. Об этом в четверг журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В контексте напряженных взаимоотношений действующей администрации США с Киевом представитель Кремля заметил, что "киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству" и не хочет отчитываться за потраченные деньги. Также Песков констатировал, что представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств.Также он оценил возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину, подчеркнув, что Москва внимательно следит за противоречивыми заявлениями европейских чиновников на эту тему, имеющую чрезвычайную важность."Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков, комментируя заявление премьера Великобритании Кира Стармера о представлении президенту США Дональду Трампу плана развертывания на Украине 30-тысячного европейского военного контингента.При этом представитель Кремля подчеркнул, что российские военные продолжают специальную военную операцию и отслеживают положение дел на всех участках фронта. Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров, заявлял накануне президент РФ Владимир Путин. Глава государства также назвал главную цель встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчетаПереговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США

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дмитрий песков, кремль, украина, новости сво, россия, сша, нато, контингент нато, переговоры, политика, внешняя политика, новости