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Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку
Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку
Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T14:34
2025-02-20T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны. Как сообщает пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России, такая опция доступна с начала года.Уточняется, что реабилитационные центры оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Лечение, проживание и питание оплачивается за счет регионального отделения СФР, стоимость проезда компенсируют по возвращению.Сейчас крымские ветераны спецоперации уже проходят лечение в медицинских центрах Социального фонда "Кристалл", "Тинаки", "Вятские увалы", "Волгоград" и "Вольгинский".Продолжительность лечения - до 21 дня, в зависимости от медицинских показаний. Посещать центры можно раз в год. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление.Получить такую услугу могут ветераны с подтвержденным статусом и удостоверением ветерана боевых действий. Также необходимы справка медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья. Заявление и документы принимаются в клиентских службах Отделения Социального фонда по Республике Крым и в многофункциональных центрах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагаютБелоусов подписал новый приказ о компенсациях для военныхВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
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крым, отделение социального фонда россии по республике крым, ветераны сво, общество, оздоровление в крыму, здоровье, санатории крыма, новости, новости крыма, россия
Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку

Ветераны СВО из Крыма могут получить путевки в санатории в разных регионах России

14:34 20.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны. Как сообщает пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России, такая опция доступна с начала года.

"К услугам ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, 12 специализированных центров с различным профилем, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, в средней полосе России и в Сибири", - сказано в сообщении.

Уточняется, что реабилитационные центры оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Лечение, проживание и питание оплачивается за счет регионального отделения СФР, стоимость проезда компенсируют по возвращению.
Сейчас крымские ветераны спецоперации уже проходят лечение в медицинских центрах Социального фонда "Кристалл", "Тинаки", "Вятские увалы", "Волгоград" и "Вольгинский".
Продолжительность лечения - до 21 дня, в зависимости от медицинских показаний. Посещать центры можно раз в год. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление.
Получить такую услугу могут ветераны с подтвержденным статусом и удостоверением ветерана боевых действий. Также необходимы справка медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья. Заявление и документы принимаются в клиентских службах Отделения Социального фонда по Республике Крым и в многофункциональных центрах.
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