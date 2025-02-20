https://crimea.ria.ru/20250220/sanatorii-veteranam-svo-iz-kryma--kuda-poekhat-i-kak-poluchit-putevku-1144331041.html

Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку

Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевку

Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T14:34

2025-02-20T14:34

2025-02-20T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить путевки в санатории, расположенные в разных регионах страны. Как сообщает пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России, такая опция доступна с начала года.Уточняется, что реабилитационные центры оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Лечение, проживание и питание оплачивается за счет регионального отделения СФР, стоимость проезда компенсируют по возвращению.Сейчас крымские ветераны спецоперации уже проходят лечение в медицинских центрах Социального фонда "Кристалл", "Тинаки", "Вятские увалы", "Волгоград" и "Вольгинский".Продолжительность лечения - до 21 дня, в зависимости от медицинских показаний. Посещать центры можно раз в год. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление.Получить такую услугу могут ветераны с подтвержденным статусом и удостоверением ветерана боевых действий. Также необходимы справка медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья. Заявление и документы принимаются в клиентских службах Отделения Социального фонда по Республике Крым и в многофункциональных центрах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагаютБелоусов подписал новый приказ о компенсациях для военныхВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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