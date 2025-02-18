https://crimea.ria.ru/20250218/belousov-podpisal-novyy-prikaz-o-kompensatsiyakh-dlya-voennykh-1144282840.html
Белоусов подписал новый приказ о компенсациях для военных
Белоусов подписал новый приказ о компенсациях для военных - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Белоусов подписал новый приказ о компенсациях для военных
В России изменен порядок выплат денежной компенсации военнослужащим Вооруженных сил вместо дополнительных суток отдыха за выполнение задач в командировках... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T15:19
2025-02-18T15:19
2025-02-18T15:19
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
выплаты и компенсации
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В России изменен порядок выплат денежной компенсации военнослужащим Вооруженных сил вместо дополнительных суток отдыха за выполнение задач в командировках. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов, сообщает во вторник пресс-служба российского оборонного ведомства.Уточняется, что денежная компенсация или дополнительные дни отдыха положены военным в случае исполнения служебных задач без ограничения служебного времени. При этом раньше военнослужащий мог рассчитывать на получение денег только по завершении выполнения задач и возвращении из командировки в пункт постоянной дислокации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПутин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВОРазгрузить командиров: в Крыму открылся Военно-социальный центр
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РИА Новости Крым
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андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, выплаты и компенсации, общество, новости
Белоусов подписал новый приказ о компенсациях для военных
В России военнослужащие смогут получить деньги вместо отдыха в командировках