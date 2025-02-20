Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области
Путин поблагодарил бойцов 810-й бригады ЧФ за успешное выполнение задач в Курской области
© Telegram Михаил Развожаев 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили верховному главнокомандующему о ходе боевых действий в зоне их ответственности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады, сражающиеся в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.
"Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", – сказал представитель Кремля.
6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
Общие потери украинских вооруженных формирований за время боевых действий на Курском направлении превысили 62 тысячи человек, сообщили ранее в среду в Минобороны РФ.
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