https://crimea.ria.ru/20250220/putin-poblagodaril-morpekhov-810-y-brigady-za-uspekhi-v-kurskoy-oblasti-1144342390.html

Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области

Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T16:28

2025-02-20T16:28

2025-02-20T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили верховному главнокомандующему о ходе боевых действий в зоне их ответственности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады, сражающиеся в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.Общие потери украинских вооруженных формирований за время боевых действий на Курском направлении превысили 62 тысячи человек, сообщили ранее в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вернула под контроль Свердликово в Курской областиВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской областиВ Крыму ответили на слова Зеленского об обмене территориями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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