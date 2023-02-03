https://crimea.ria.ru/20230203/parlament-kryma-natsionaliziroval-500-obektov-ukrainskikh-oligarkhov-1126758631.html
Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов
Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов
Депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T11:37
2023-02-03T11:37
2023-02-03T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Крыма.Решение принято по результатам заочного голосования. 73 депутата единогласно поддержали соответствующее постановление. Как уточнил председатель крымского парламента Владимир Константинов, в перечень национализированного имущества включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской и спортивной инфраструктуре.Согласно документу, опубликованному на сайте Госсовета, речь идет о кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежавшем экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат" (владелец – украинский олигарх Сергей Тарута).Кроме того, в список попали гостиница Ripario Hotel Group на месте бывшего пансионата "Прибрежный" в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", а также жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам.Также под национализацию попало имущество литовского бизнесмена Коласа Игориса, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, депутата Верховной рады Нестора Шуфрич, владеющего ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также имущество компаний, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.В конце октября прошлого года Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество Ахметова и ШуфричаКрым национализирует имущество 12 украинских банковНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html
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крым, государственный совет рк (госсовет), общество, политика, новости крыма, украина, владимир константинов, национализация в крыму
Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов
Госсовет Крыма поддержал решение о национализации объектов украинских олигархов
11:37 03.02.2023 (обновлено: 11:40 03.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Крыма.
Решение принято по результатам заочного голосования. 73 депутата единогласно поддержали соответствующее постановление. Как уточнил председатель крымского парламента Владимир Константинов, в перечень национализированного имущества включено порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской и спортивной инфраструктуре.
Согласно документу, опубликованному на сайте Госсовета, речь идет о кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежавшем экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат" (владелец – украинский олигарх Сергей Тарута).
Кроме того, в список попали гостиница Ripario Hotel Group на месте бывшего пансионата "Прибрежный" в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", а также жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам.
Также под национализацию попало имущество литовского бизнесмена Коласа Игориса, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, депутата Верховной рады Нестора Шуфрич, владеющего ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также имущество компаний, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.
В конце октября прошлого года Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.
В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.
В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".
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