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Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту
Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту
В парламенте Южной Кореи начали рассмотрение вопроса об импичменте президенту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T10:39
2024-12-14T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В парламенте Южной Кореи начали рассмотрение вопроса об импичменте президенту, передает корреспондент РИА Новости.7 декабря Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю заявил об отставке.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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южная корея, политика, в мире, новости
Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту

Парламент Южной Кореи рассматривает вопрос об импичменте президенту Юн Сок Ёлю

10:39 14.12.2024 (обновлено: 11:10 14.12.2024)
 
© РИА НовостиПарламент Южной Кореи
Парламент Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В парламенте Южной Кореи начали рассмотрение вопроса об импичменте президенту, передает корреспондент РИА Новости.
7 декабря Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю заявил об отставке.
Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
7 декабря, 09:17
Президент Южной Кореи сделал заявление
 
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