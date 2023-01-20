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Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T17:13
2023-01-20T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Он уточнил, что на предприятии введена временная администрация. Константинов также заверил, что процесс национализации никак не отражается на сотрудниках кинотеатра, которые продолжают работать и получать зарплату.Председатель Госсовета добавил, что украинские олигархи, спонсирующие киевский режим и ВСУ, не оставляют попыток вывести деньги из уже национализированных в Крыму предприятий.Он также подчеркнул, что власти Крыма национализируют имущество только тех украинских физических лиц и компаний, которые финансируют ВСУ и способствуют преступлениям российских граждан и военнослужащих.В конце октября Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество компании украинского олигархаАксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в КрымуВ Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов
https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-natsionaliziruyut-zemelnye-uchastki-ukrainskikh-oligarkhov-1125287276.html
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владимир константинов, национализация в крыму, крым, новости крыма, арсений яценюк, украина, государственный совет рк (госсовет)
Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

Константинов: в Крыму национализируют принадлежащий Яценюку кинотеатр IMAX

17:13 20.01.2023 (обновлено: 17:40 20.01.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"IMAX – это Яценюк. Это не секрет, мы это знали давно. Сколько бы они ни прятались за разных резидентов, для нас все понятно. Принято решение о национализации, будет введена временная администрация", – сказал спикер крымского парламента.

Он уточнил, что на предприятии введена временная администрация. Константинов также заверил, что процесс национализации никак не отражается на сотрудниках кинотеатра, которые продолжают работать и получать зарплату.
Председатель Госсовета добавил, что украинские олигархи, спонсирующие киевский режим и ВСУ, не оставляют попыток вывести деньги из уже национализированных в Крыму предприятий.
"Альминский комбинат стройматериалов, туда зашла временная администрация, и вчера была попытка вывести оттуда деньги. Она пресечена, деньги возвращены. Куда уходят эти деньги? По разным схемам они уходят господину Таруте (украинскому предпринимателю и политику Сергею Таруте – ред.) – одному из участников финансирования всей этой бандеровской банды", – сообщил Константинов.
Он также подчеркнул, что власти Крыма национализируют имущество только тех украинских физических лиц и компаний, которые финансируют ВСУ и способствуют преступлениям российских граждан и военнослужащих.
В конце октября Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.
В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.
В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".
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