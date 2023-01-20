https://crimea.ria.ru/20230120/natsionalizatsiya-v-krymu-kinoteatr-yatsenyuka-v-yalte-perekhodit-respublike-1126500649.html

Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T17:13

2023-01-20T17:13

2023-01-20T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Он уточнил, что на предприятии введена временная администрация. Константинов также заверил, что процесс национализации никак не отражается на сотрудниках кинотеатра, которые продолжают работать и получать зарплату.Председатель Госсовета добавил, что украинские олигархи, спонсирующие киевский режим и ВСУ, не оставляют попыток вывести деньги из уже национализированных в Крыму предприятий.Он также подчеркнул, что власти Крыма национализируют имущество только тех украинских физических лиц и компаний, которые финансируют ВСУ и способствуют преступлениям российских граждан и военнослужащих.В конце октября Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество компании украинского олигархаАксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в КрымуВ Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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