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В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов
В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов
Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, подпадут под национализацию в Крыму наряду с предприятиями... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T09:33
2022-11-09T09:31
крым
владимир константинов
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, подпадут под национализацию в Крыму наряду с предприятиями. Об этом со ссылкой на спикера Госсовета республики Владимира Константинова сообщает РИА Новости.Крымский парламент ранее утвердил перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано. В него вошли свыше 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив" и другие. При этом республиканские власти заявили, что эта работа в отношении иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, будет продолжена.Глава парламента подчеркнул, что под национализацию подпадет имущество только тех, "кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные".
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крым, владимир константинов, политика, украина
В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов

Госсовет: под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов

09:33 09.11.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, подпадут под национализацию в Крыму наряду с предприятиями. Об этом со ссылкой на спикера Госсовета республики Владимира Константинова сообщает РИА Новости.
Крымский парламент ранее утвердил перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано. В него вошли свыше 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив" и другие. При этом республиканские власти заявили, что эта работа в отношении иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, будет продолжена.
"Мы работаем в этом направлении. Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора", - сказал Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что под национализацию подпадет имущество только тех, "кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные".
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:35
Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
 
КрымВладимир КонстантиновПолитикаУкраина
 
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