https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-natsionaliziruyut-zemelnye-uchastki-ukrainskikh-oligarkhov-1125287276.html

В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов

В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов

Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, подпадут под национализацию в Крыму наряду с предприятиями... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T09:33

2022-11-09T09:33

2022-11-09T09:31

крым

владимир константинов

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, подпадут под национализацию в Крыму наряду с предприятиями. Об этом со ссылкой на спикера Госсовета республики Владимира Константинова сообщает РИА Новости.Крымский парламент ранее утвердил перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано. В него вошли свыше 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив" и другие. При этом республиканские власти заявили, что эта работа в отношении иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, будет продолжена.Глава парламента подчеркнул, что под национализацию подпадет имущество только тех, "кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные".

https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html

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крым, владимир константинов, политика, украина