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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета - РИА Новости Крым, 21.11.2024
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T16:24
2024-11-21T16:24
2024-11-21T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В Севастополе с 16:14 действует воздушная тревога. Наземный и морской общественный транспорт прекратил движение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в СевастополеУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияОбломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, обстрелы всу, атаки всу на крым
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку ВСУ - Развожаев
16:24 21.11.2024 (обновлено: 16:34 21.11.2024)