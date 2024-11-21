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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета - РИА Новости Крым, 21.11.2024
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В Севастополе с 16:14 действует воздушная тревога. Наземный и морской общественный транспорт прекратил движение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в СевастополеУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияОбломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
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крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, обстрелы всу, атаки всу на крым
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета

В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку ВСУ - Развожаев

16:24 21.11.2024 (обновлено: 16:34 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он в своем ТГ-канале.
Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
В Севастополе с 16:14 действует воздушная тревога. Наземный и морской общественный транспорт прекратил движение.
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