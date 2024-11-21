https://crimea.ria.ru/20241121/vsu-pytayutsya-atakovat-sevastopol---sbita-raketa-1142037853.html

ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета

ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета - РИА Новости Крым, 21.11.2024

ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета

В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T16:24

2024-11-21T16:24

2024-11-21T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В Севастополе с 16:14 действует воздушная тревога. Наземный и морской общественный транспорт прекратил движение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в СевастополеУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияОбломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, обстрелы всу, атаки всу на крым