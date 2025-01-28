https://crimea.ria.ru/20250128/russkaya-antarktida-kak-gidrolog-iz-kerchi-zimoval-na-polyarnoy-stantsii--1143752776.html

Русская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станции

Русская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станции - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Русская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станции

"Открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие философы в кабинетах своих полагали необходимым для... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T21:34

2025-01-28T21:34

2025-01-28T21:34

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"Открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие философы в кабинетах своих полагали необходимым для равновесия земного шара", - так описал когда-то этот день один из первооткрывателей Антарктиды Михаил Лазарев.28 января 1820 года, ровно 205 лет назад, русские шлюпы "Восток" и "Мирный" под командованием Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева впервые подошли к берегам Антарктиды. Сегодня суровую природу этого материка изучают ученые на семи действующих российских полярных станциях. В эти дни на борту ледокола "Академик Федоров" в африканский порт Кейптаун отправились с зимовки полярники, среди которых – житель Керчи, гидролог Сергей Фомин. Он смог выйти на связь с РИА Новости Крым и рассказать, как живут зимовщики на антарктической станции "Прогресс".Променял МГУ на АнтарктидуСергей Фомин мечтал попасть в Антарктику много лет. Он получил диплом бакалавра по направлению "География", интересовался океанологией. В 2023 году подал документы в магистратуру МГУ и одновременно заявку на участие в экспедиции, а сразу после зачисления в университет узнал, что его заявка одобрена.Станция "Прогресс" расположена в Восточной Антарктиде на побережье Холмов Ларсеманн – это свободный от покровного оледенения оазис, окруженный ледниками. С юга территория ограничена склоном Антарктического ледникового щита, на юго-западе заснеженные сопки ведут к огромному леднику Далк. За поведением ледников, образно говоря, и должны следить на "Прогрессе" гидрологи.- Каждый день нас в семь утра там будит голос радиста, который под музыку говорит погоду и желает хорошего дня. За полчаса надо проснуться, умыться, потом полчаса завтракаем, еще час на подготовку и сборы. В девять все расходятся по рабочим местам - кто на лед, кто на ДЭС (дизельная электростанция), кто на стройку и так далее. А заканчивается рабочий день в 5 часов вечера, плюс-минус, - рассказывает Сергей.Комнаты на станции называются каютами, а столовая – камбуз, где во время зимовки работают два повара. Есть свой медицинский пункт, спортивный зал с тренажерами и сауной, компьютерный зал с доступом в интернет.Если "за бортом" метель и штормовой ветер, выходить за пределы станции нельзя, а между строениями можно передвигаться только вдвоем и только по насущной необходимости.- На станции "Прогресс" максимальный ветер этой зимой был 40-41 метр в секунду, это по-нашему "шторм-2". В такую погоду видимость сокращается до 50 метров, объявляется штормовое предупреждение, выход запрещен. Чтобы переместиться из одного строения в другое, должно несколько людей собраться вместе, сообщить, что они вышли из здания, и потом по прибытии доложить, что они добрались.Максимальная скорость ветра тут была зарегистрирована в 1998 году – 53 метра в секунду. Ветра приходят вместе с метелями, летом иногда вместо снега сыплется ледяное зерно. Поэтому обязательный аксессуар полярника – это прозрачные очки на все лицо, летом – самые темные солнечные очки для защиты от снежной слепоты. Огромный баул с экипировкой выдают каждому перед отправлением: температура зимой на "Прогрессе" опускается до -35, летом (а сейчас в Антарктике лето) – поднимается до +1.Как посвящают в полярникиНа всех полярных станциях, какой бы стране они не принадлежали, 21 июня отмечают День зимовки – это день зимнего солнцестояния в южном полушарии, середина суровой полярной зимы. Тех, кто зимует на станции впервые, в этот день посвящают в полярники.На станции "Прогресс" в этой церемонии принимали участие "соседи" - полярники с китайской станции Чжуньшань и индийской Бхарати. Празднование Дня зимовки иногда затягивается на несколько недель – в определенные дни отмечают по очереди на всех дружественных станциях.- Да, это очень интересное, очень запоминающееся общение. Мы вместе здесь, на "Прогрессе", празднуем 9 мая. Все три станции собираются, китайцы и индийцы вместе с нами. 15 августа собираемся у индийцев на День независимости Индии, 1 октября - у китайцев на День Китая.Обычно в такие дни сначала проходит официальная часть, потом неофициальная: спортивные соревнования, игры, праздничный ужин. Сергей вспоминает, как красиво, с поднятием флага и национальными песнями на станции "Бхарати" отмечали День независимости. Но есть там и особый "магнитик", признается он.- На индийской станции девушки зимуют. Вот в нашу зимовку у них одна девушка была, анестезиолог. А пару лет назад, я на фотографии видел, было две девушки у них. На российской и китайской станциях мужской коллектив в основном.Опасные льды и любопытные пингвиныЗадача гидрологов в составе экспедиции – следить за ледовой обстановкой. Айсберги и ледники "ходят", говорит Сергей. От холода на льду спасает "балок" - холодная коробка без отопления, в которой привозят оборудование. В нем можно спрятаться от ветра, а от холода спасает горячий чай из термоса.- У нас рядом находится ледник Далк, мы за ним наблюдаем. Айсберги перемещаются, обстановка изменяется. Мы это отмечаем, если какие-то изменения произошли – делаем зарисовки, рисуем схемы. Поднимаемся на ледовый пункт, 60 метров над уровнем моря, и смотрим по створу на 30 километров вдаль, с биноклем. Это такой метод, с помощью визуализации.Во время "ледовых походов" самое большое удовольствие – наблюдать завораживающую природу Антарктики. Одним из самых ярких воспоминаний становится встреча с любопытными пингвинами, которые не боятся людей. Однажды из "майны" - полыньи, которую они только что пробурили для отбора проб - внезапно всплыла тюлениха, вспоминает наш собеседник. Фотографироваться красотка отказалась.В конце зимовки у команды гидрологов сложная задача – они должны поехать в бухту Тала и выбрать место, где должна пройти генеральная разгрузка судна. На пути его следования и в месте стоянки не должно произойти обрушения льдов или других неожиданностей. Дорога, которую прокладывают в снегах русские полярники, служит также их индийским и китайским коллегам.- Там дополнительно проводятся океанологические работы, экологический разрез вдоль всей бухты, измеряются параметры температуры, солености. Мы передаем данные в институт, как в бухте формируется донная вода, как это влияет на лед, его строение, таяние, как быстро будет таять, где сильнее, где слабее.Иногда такая работа может быть опасной, рассказывает Сергей. Во льду могут быть скрытые приливные трещины у берега, которые за зиму скрываются под снегом."Из-за этого наши маршруты мы тщательно изучаем во время выездов, проверяем толщину, дополнительно используем информацию космоснимков. А во время пеших походов всегда берем палку, которая помогает выявить трещину и пройти ее.В Антарктиде свой "сезон"В конце октября для полярников наступает "сезон", который длится до апреля. Это когда с первым прилетом самолета прибывают первые сезонные работники и первые "походники" – ученые, строители, ремонтники, связисты и так далее, у каждого из них своя задача. Среди них в этом году была и младший научный сотрудник Института биологии южных морей из Севастополя Елена Чудиновских."Походники" - это те, кто со станции "Прогресс" санно-гусеничным поездом отправятся дальше, на станцию "Восток". Ледоколы "Академик Феодоров" и "Академик Трешников" привозят людей и грузы: топливо, оборудование, продукты питания. На их разгрузке работает вся смена, независимо от должностей и званий, говорит Сергей.Самое важное, чему можно научиться во время зимовки, - это общение и работа в коллективе, говорит Сергей. Здесь можно встретить очень интересных людей, и за время работы они не раз помогают в трудную минуту и становятся настоящими друзьями на всю жизнь.А снега здесь столько, сколько в Крыму не увидишь и за десять жизней.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды Михаил ЛазаревЛукашенко назвал Россию лидером в освоении АнтарктидыУкраинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

https://crimea.ria.ru/20250103/novyy-god-v-antarktike-krymchanka-vstretila-prazdnik-v-ekspeditsii-1143079536.html

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2025

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

антарктида, керчь, общество