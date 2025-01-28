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Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске
Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске
В Армянске стартовали работы по капитальному ремонту дворовых территорий одного из микрорайонов города. Об этом сообщил глава местной администрации Василий... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T22:27
2025-01-28T22:27
2025-01-28T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Армянске стартовали работы по капитальному ремонту дворовых территорий одного из микрорайонов города. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.Согласно проекту, во дворах появится наружное освещение, лавочки, урны, детские площадки. Кроме того, положат асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и оборудуют парковки."Также будут проведены работы по замене участков инженерных сетей, подающего электрического кабеля. Срок окончания работ - до 1 июля 2025 года", - подытожил руководитель.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домовДворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтахКомфорт и безопасность: сколько дворов благоустроят в Крыму за год
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крым, армянск, василий телиженко, благоустройство, городская среда, новости крыма
Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске
В Армянске к июлю капитально отремонтируют пять дворов – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Армянске стартовали работы по капитальному ремонту дворовых территорий одного из микрорайонов города. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.
"Подрядная организация приступила к работам по капитальному ремонту дворовых территорий домов № 22, 24, 25, 26, 28 в микрорайоне им. Генерала Васильева. Уже выполнены демонтажные работы", - написал Телиженко в своем Telegram-канале.
Согласно проекту, во дворах появится наружное освещение, лавочки, урны, детские площадки. Кроме того, положат асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и оборудуют парковки.
"Также будут проведены работы по замене участков инженерных сетей, подающего электрического кабеля. Срок окончания работ - до 1 июля 2025 года", - подытожил руководитель.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал
, что около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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