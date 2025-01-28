https://crimea.ria.ru/20250128/kakie-dvory-kapitalno-otremontiruyut-v-armyanske-1143755712.html

Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске

Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске

В Армянске стартовали работы по капитальному ремонту дворовых территорий одного из микрорайонов города. Об этом сообщил глава местной администрации Василий... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T22:27

2025-01-28T22:27

2025-01-28T22:27

крым

армянск

василий телиженко

благоустройство

городская среда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143755047_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_137d3710689360a5c2423ee6d975ba02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Армянске стартовали работы по капитальному ремонту дворовых территорий одного из микрорайонов города. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.Согласно проекту, во дворах появится наружное освещение, лавочки, урны, детские площадки. Кроме того, положат асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и оборудуют парковки."Также будут проведены работы по замене участков инженерных сетей, подающего электрического кабеля. Срок окончания работ - до 1 июля 2025 года", - подытожил руководитель.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домовДворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтахКомфорт и безопасность: сколько дворов благоустроят в Крыму за год

крым

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, василий телиженко, благоустройство, городская среда, новости крыма