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Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей
Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей
Около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T13:15
2025-01-23T13:15
2025-01-23T13:16
нацпроекты в крыму
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сергей аксенов
благоустройство
инфраструктура
новости крыма
национальный проект "инфраструктура для жизни"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по словам Аксенова, заключено 20 контрактов на ремонт 172 километров дорог и шести искусственных дорожных сооружений протяженностью более 316 погонных метров.Также в этом году начнут модернизировать коммунальную инфраструктуру. Запланирован капитальный ремонт участков трех водоводов и реконструкция канализационной насосной станции в Алуште.Глава республики отметил, что нацпроект объединяет в себе задачи, которые с 2019 года решались в рамках двух национальных проектов – "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".Национальный проект "Инфраструктура для жизни" разработан в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2024 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ РФ. Особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ, а также приведению в нормативное состояние дорожной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал продление программы развития Крыма и СевастополяВ Саках достроили современные очистные сооружения16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
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крым, сергей аксенов, благоустройство, инфраструктура, новости крыма, национальный проект "инфраструктура для жизни"
Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей
На благоустройство Крыма по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" потратят 8 млрд рублей
13:15 23.01.2025 (обновлено: 13:16 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках проекта в республике должно быть благоустроено 77 общественных территорий и мест массового отдыха, включая семь территорий в городах Армянск, Красноперекопск, Симферополь, Евпатория, Керчь, Бахчисарай и Ялта, определенных через Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Аксенова, заключено 20 контрактов на ремонт 172 километров дорог и шести искусственных дорожных сооружений протяженностью более 316 погонных метров.
Также в этом году начнут модернизировать коммунальную инфраструктуру. Запланирован капитальный ремонт участков трех водоводов и реконструкция канализационной насосной станции в Алуште.
Глава республики отметил, что нацпроект объединяет в себе задачи, которые с 2019 года решались в рамках двух национальных проектов – "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" разработан в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2024 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ РФ. Особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ, а также приведению в нормативное состояние дорожной сети.
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