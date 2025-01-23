https://crimea.ria.ru/20250123/krym-blagoustroyat-za-vosem-milliardov-rubley-1143590026.html

Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей

Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Крым благоустроят за восемь миллиардов рублей

Около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T13:15

2025-01-23T13:15

2025-01-23T13:16

нацпроекты в крыму

крым

сергей аксенов

благоустройство

инфраструктура

новости крыма

национальный проект "инфраструктура для жизни"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Около восьми миллиардов рублей потратят в этом году на реализацию в Крыму нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по словам Аксенова, заключено 20 контрактов на ремонт 172 километров дорог и шести искусственных дорожных сооружений протяженностью более 316 погонных метров.Также в этом году начнут модернизировать коммунальную инфраструктуру. Запланирован капитальный ремонт участков трех водоводов и реконструкция канализационной насосной станции в Алуште.Глава республики отметил, что нацпроект объединяет в себе задачи, которые с 2019 года решались в рамках двух национальных проектов – "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".Национальный проект "Инфраструктура для жизни" разработан в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2024 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ РФ. Особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ, а также приведению в нормативное состояние дорожной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал продление программы развития Крыма и СевастополяВ Саках достроили современные очистные сооружения16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, благоустройство, инфраструктура, новости крыма, национальный проект "инфраструктура для жизни"