https://crimea.ria.ru/20250126/komfort-i-bezopasnost-skolko-dvorov-blagoustroyat-v-krymu-za-god-1143535541.html

Комфорт и безопасность: сколько дворов благоустроят в Крыму за год

Комфорт и безопасность: сколько дворов благоустроят в Крыму за год - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Комфорт и безопасность: сколько дворов благоустроят в Крыму за год

Порядка трехсот общественных и придомовых территорий благоустроят в Крыму в 2025 году. Такие цифры озвучил глава минЖКХ республики Захар Щегленко. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T07:32

2025-01-26T07:32

2025-01-26T07:02

крым

феодосия

благоустройство

городская среда

общество

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захар щегленко

вода крыма

максим новик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Порядка трехсот общественных и придомовых территорий благоустроят в Крыму в 2025 году. Такие цифры озвучил глава минЖКХ республики Захар Щегленко.В частности, в Феодосии в 2025-ом планируют благоустроить 15 придомовых и четыре общественных территории - в прошлом году было реализовано 10 таких объектов. Один из дворов, где ремонт обещают провести в текущем году, расположен в феодосийском поселке Приморский. В данном случае начало работ решено ускорить после обращения местных жителей к главе РК Сергею Аксенову о состоянии двора."В рамках экономии, а таковая предусматривается, мы рассматриваем возможность ремонта данной придомовой территории. Здесь сосредоточение нескольких домов, местная администрация оперативно изготовит проект - он типовой, сложностей быть не должно, и мы проведем благоустройство к концу лета", - пообещал Щегленко.Кроме того, в этом дворе полностью заменят сети, износ которых за 50-летнюю историю достиг 90%. Новый участок врежут в современный пластиковый водовод, который в поселке проложили ранее."Приняли решение заменить наиболее аварийный участок - порядка 100 метров, соединить его с полиэтиленовым водоводом и навсегда эту проблему решить. Учитывая тот факт, что данный двор входит в программу благоустройства на 2025 год", - рассказал журналистам гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.В 2024 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в Крыму благоустроили 40 общественных территорий и 112 дворов, на эти цели из федерального бюджета и средств правительства Москвы было выделено около трех миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройствоЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаВ Бахчисарае появятся две новых парковых зоны

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феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, благоустройство, городская среда, общество, новости крыма, захар щегленко, вода крыма, максим новик