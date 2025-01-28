https://crimea.ria.ru/20250128/v-feodosii-nachnut-rasselenie-iz-trekh-avariynykh-domov-1143747285.html

В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов

В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов

В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T18:10

2025-01-28T18:10

2025-01-28T18:10

переселение из аварийного жилья

феодосия

сергей аксенов

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, Аксенов посетил Специализированную школу № 2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка. В учреждении также нужно капитально отремонтировать крышу, чтобы появилась возможность открыть для занятий второе крыло здания. Также в школе отремонтируют актовый зал, отремонтируют двор и приведут в порядок спортплощадки.В феодосийской школе им. Н.В. Старшинова на стадионе благоустроят футбольное поле и оборудуют дорожки для занятий бегом. Кроме того, в учреждении появится новый спортивный инвентарь и оборудование для пищеблока.Более того, власти найдут возможность отремонтировать в этом году кровли в этой школе и в школе №13, заверил Аксенов.Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также глава администрации Керчи Олег Каторгин сообщал, что за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализацииВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы

https://crimea.ria.ru/20250121/v-feodosii-zhiltsy-avariynogo-doma-zhdut-pomoschi-1143533854.html

феодосия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переселение из аварийного жилья, феодосия, сергей аксенов, крым, новости крыма