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В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов
В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов
В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T18:10
2025-01-28T18:10
переселение из аварийного жилья
феодосия
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, Аксенов посетил Специализированную школу № 2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка. В учреждении также нужно капитально отремонтировать крышу, чтобы появилась возможность открыть для занятий второе крыло здания. Также в школе отремонтируют актовый зал, отремонтируют двор и приведут в порядок спортплощадки.В феодосийской школе им. Н.В. Старшинова на стадионе благоустроят футбольное поле и оборудуют дорожки для занятий бегом. Кроме того, в учреждении появится новый спортивный инвентарь и оборудование для пищеблока.Более того, власти найдут возможность отремонтировать в этом году кровли в этой школе и в школе №13, заверил Аксенов.Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также глава администрации Керчи Олег Каторгин сообщал, что за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализацииВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы
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переселение из аварийного жилья, феодосия, сергей аксенов, крым, новости крыма
В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов

В Феодосии жильцов трех аварийных домов начнут расселять в марте - Аксенов

18:10 28.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевАварийный дом на улице Паршина в Севастополе
Аварийный дом на улице Паршина в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Поручил администрации города проследить за тем, чтобы расселение аварийных многоквартирных домов, расположенных по ул. Дружбы, 50, 52 и 56, прошло именно так, как ранее было обещано гражданам. По информации главы администрации города Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко, первый этап переселения планируется осуществить уже в марте 2025 года, а второй – в 2027 году", написал глава республики в своем Telegram-канале.
Кроме того, Аксенов посетил Специализированную школу № 2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка. В учреждении также нужно капитально отремонтировать крышу, чтобы появилась возможность открыть для занятий второе крыло здания. Также в школе отремонтируют актовый зал, отремонтируют двор и приведут в порядок спортплощадки.
В феодосийской школе им. Н.В. Старшинова на стадионе благоустроят футбольное поле и оборудуют дорожки для занятий бегом. Кроме того, в учреждении появится новый спортивный инвентарь и оборудование для пищеблока.
Более того, власти найдут возможность отремонтировать в этом году кровли в этой школе и в школе №13, заверил Аксенов.
Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также глава администрации Керчи Олег Каторгин сообщал, что за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.
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