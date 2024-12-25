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Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации
Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации
Белогорск получил 50 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий из средств от национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T14:35
2024-12-25T14:37
белогорск
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новости крыма
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Белогорск получил 50 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий из средств от национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.Кроме того, по словам главы республики, 1,2 млн рублей направят на обустройство освещения городского стадиона "Юность", капитальный ремонт которого выполнен в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он также будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, сообщал ранее Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыКуда пойдут миллиарды от национализации в КрымуПодъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года
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РИА Новости Крым
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белогорск, сергей аксенов, новости крыма, благоустройство, национализация в крыму
Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации

Белогорск получил 50 млн из средств от национализации на благоустройство дворов – Аксенов

14:35 25.12.2024 (обновлено: 14:37 25.12.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабочая поездка в Белогорский район
Рабочая поездка в Белогорский район
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Белогорск получил 50 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий из средств от национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.

"Для благоустройства дворовых территорий в городе Белогорске в первом квартале 2025 года будет выделено 50 миллионов рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы республики, 1,2 млн рублей направят на обустройство освещения городского стадиона "Юность", капитальный ремонт которого выполнен в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.

"Поручил администрации Белогорского района совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым оценить потребность в строительстве еще одного детского сада в Белогорске. В случае, если такая необходимость подтвердится, проектные работы будут выполнены в 2025 году", – добавил глава региона.

Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он также будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, сообщал ранее Аксенов.
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БелогорскСергей АксеновНовости КрымаБлагоустройствоНационализация в Крыму
 
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