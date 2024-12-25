Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации
Белогорск получил 50 млн из средств от национализации на благоустройство дворов – Аксенов
14:35 25.12.2024 (обновлено: 14:37 25.12.2024)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабочая поездка в Белогорский район
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Белогорск получил 50 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий из средств от национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.
"Для благоустройства дворовых территорий в городе Белогорске в первом квартале 2025 года будет выделено 50 миллионов рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим", – говорится в сообщении.
Кроме того, по словам главы республики, 1,2 млн рублей направят на обустройство освещения городского стадиона "Юность", капитальный ремонт которого выполнен в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.
"Поручил администрации Белогорского района совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым оценить потребность в строительстве еще одного детского сада в Белогорске. В случае, если такая необходимость подтвердится, проектные работы будут выполнены в 2025 году", – добавил глава региона.
Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он также будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, сообщал ранее Аксенов.
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