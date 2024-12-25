https://crimea.ria.ru/20241225/belogorsk-poluchil-na-remont-dvorov-50-mln-iz-sredstv-ot-natsionalizatsii-1142911278.html

Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации

Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации

Белогорск получил 50 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий из средств от национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T14:35

2024-12-25T14:35

2024-12-25T14:37

белогорск

сергей аксенов

новости крыма

благоустройство

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Белогорск получил 50 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий из средств от национализации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.Кроме того, по словам главы республики, 1,2 млн рублей направят на обустройство освещения городского стадиона "Юность", капитальный ремонт которого выполнен в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он также будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, сообщал ранее Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыКуда пойдут миллиарды от национализации в КрымуПодъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года

белогорск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белогорск, сергей аксенов, новости крыма, благоустройство, национализация в крыму