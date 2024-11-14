https://crimea.ria.ru/20241114/podezdnye-dorogi-k-mnogoetazhkam-v-krymu-otremontiruyut-do-kontsa-goda-1141852574.html

Подъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года

Подъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Подъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года

До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам. Об этом сообщила заместитель министра транспорта... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T13:17

2024-11-14T13:17

2024-11-14T13:17

ремонт дорог

крым

минтранс крыма

новости крыма

инфраструктура

городская среда

людмила олейник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/15/1119825318_0:100:1170:758_1920x0_80_0_0_8b8fb9c99409f4085247ef615c84cd62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам. Об этом сообщила заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.Также, по словам замминистра, все поставленные задачи по программе "Социально-экономического развития Республики Крым" в рамках бюджета 2024 года будут выполнены."Это 268 объектов общей протяженностью 392,62 км и в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - 53 объекта общей протяженностью 213,7 км", - уточнила она.По словам Олейник, по состоянию на 1 октября текущего года республиканскому минтрансу было добавлено 9 млрд рублей, из них 8,5 – на дорожную сеть и 500 млн – на транспортную отрасль.Кроме того, более полутора миллиардов рублей было выделено на выполнение работ по грейдированию дорог в муниципальных образованиях, добавила замминистра."Были проведены мероприятия по грейдированию дорог в муниципальных образованиях общей протяженностью 3 700 км. Также была проведена работа про грейдированию в СНТ, а именно подъездных и центральных дорог, на общую сумму 191,8 млн, протяженностью 2 820 км", - заключила Олейник.В ближайшие три года на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила ранее министр финансов РК Ирина Кивико. Объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в КрымуХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, крым, минтранс крыма, новости крыма, инфраструктура, городская среда, людмила олейник