Рейтинг@Mail.ru
От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241020/ot-simferopolya-do-norilska-skolko-dorog-otremontirovano-v-krymu-1141219289.html
От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2024
От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T09:56
2024-10-20T10:03
новости
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
сергей аксенов
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138929360_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_b28435612075420b419e56183cc1ef26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, поздравляя дорожников с профессиональным праздником.На полуострове, как и во всей Росси, продолжается активное дорожное строительство, реализуются масштабные проекты, отметил он."С 2014 по 2023 год доля автомобильных дорог в нормативном состоянии в нашей республике увеличилась в два раза и составила 44%. Так что работы впереди еще много", - уточнил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуСколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138929360_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_cfa6194517dbb723e878f566d4b4dde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма
От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

В Крыму за 10 лет отремонтировано 4 000 километров дорог и 300 километров построено новых

09:56 20.10.2024 (обновлено: 10:03 20.10.2024)
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, поздравляя дорожников с профессиональным праздником.
"За 10 российских лет в Крыму отремонтировано порядка 4 тысяч километров автодорог. Для наглядности: это почти расстояние от Симферополя до Норильска. Кроме того, построено 300 километров новых дорог", - написал он в своем Telegram-канале.
На полуострове, как и во всей Росси, продолжается активное дорожное строительство, реализуются масштабные проекты, отметил он.
"С 2014 по 2023 год доля автомобильных дорог в нормативном состоянии в нашей республике увеличилась в два раза и составила 44%. Так что работы впереди еще много", - уточнил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда
16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
 
НовостиРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаСергей АксеновКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
10:49Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии
10:24В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
10:10Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом
09:56От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
09:31Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье
09:03Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
08:44Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
07:41В России впервые вручат виноделам премию Голицына
07:21Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
07:03Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:33Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
22:04Главное за день: 19 октября
21:49Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику
21:31Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
21:13Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
20:54Ехали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
20:26Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
Лента новостейМолния