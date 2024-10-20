https://crimea.ria.ru/20241020/ot-simferopolya-do-norilska-skolko-dorog-otremontirovano-v-krymu-1141219289.html

От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму - РИА Новости Крым, 20.10.2024

От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T09:56

2024-10-20T09:56

2024-10-20T10:03

новости

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

дороги крыма

сергей аксенов

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. 300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, поздравляя дорожников с профессиональным праздником.На полуострове, как и во всей Росси, продолжается активное дорожное строительство, реализуются масштабные проекты, отметил он."С 2014 по 2023 год доля автомобильных дорог в нормативном состоянии в нашей республике увеличилась в два раза и составила 44%. Так что работы впереди еще много", - уточнил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуСколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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