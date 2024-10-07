https://crimea.ria.ru/20241007/skolko-dorog-podgotovili-k-asfaltirovaniyu-v-simferopole-i-rayone-1140825888.html
Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
В Симферополе и районе за девять месяцев текущего года провели грейдирование на более чем 870 километрах гравийных дорог, что является подготовкой к их... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T07:10
2024-10-07T07:10
2024-10-07T07:10
симферополь
радио "спутник в крыму"
алексей ковалев
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ремонт и строительство дорог в крыму
крымавтодор
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе и районе за девять месяцев текущего года провели грейдирование на более чем 870 километрах гравийных дорог, что является подготовкой к их асфальтированию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Симферопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ 1), ГУП РК "Крымавтодор" Алексей Ковалев.По словам Ковалева, грейдирование гравийных дорог в Крыму проводится третий год подряд. И в 2024-м сотрудники "Крымавтодора" впервые выполнили так называемое профилирование – выравнивание и укладку дорожной "одежды" с добавлением щебеночно-песчаной смеси, которая была получена предприятием специально на эти цели.По словам Ковалева, такая работа считается подготовкой к асфальтированию дорог в дальнейшем."В этом году исправление профиля гравийных дорог выполнено в Симферополе – это 211 километров, и в Симферопольском районе, во всех муниципалитетах – 665 километров", – уточнил начальник ДРСУ.Также, по его словам, в этом году в столице Крыма была проведена колоссальная работа: на более чем 250 улицах Симферополя отремонтировали дорожное покрытие, ликвидировали ямы и отфрезеровали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицейВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 годаВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, алексей ковалев, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, крымавтодор, симферопольский район
Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе
Более 870 километров дорог отгрейдировали в Симферополе и районе – Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
В Симферополе и районе за девять месяцев текущего года провели грейдирование на более чем 870 километрах гравийных дорог, что является подготовкой к их асфальтированию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник Симферопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ 1), ГУП РК "Крымавтодор" Алексей Ковалев.
По словам Ковалева, грейдирование гравийных дорог в Крыму проводится третий год подряд. И в 2024-м сотрудники "Крымавтодора" впервые выполнили так называемое профилирование – выравнивание и укладку дорожной "одежды" с добавлением щебеночно-песчаной смеси, которая была получена предприятием специально на эти цели.
"Мы производим выравнивание, укатку катком, то есть уплотнение. Потом сверху распределяем смесь, проходит автогрейдер и выравнивает все. А затем делает еще несколько проходов каток", – поделился подробностями процесса специалист.
По словам Ковалева, такая работа считается подготовкой к асфальтированию дорог в дальнейшем.
"В этом году исправление профиля гравийных дорог выполнено в Симферополе – это 211 километров, и в Симферопольском районе, во всех муниципалитетах – 665 километров", – уточнил начальник ДРСУ.
Также, по его словам, в этом году в столице Крыма была проведена колоссальная работа: на более чем 250 улицах Симферополя отремонтировали дорожное покрытие, ликвидировали ямы и отфрезеровали.
"Мы выявляем вместе с администрацией наиболее опасные участки, где такие работы необходимы. Составляем акт дефектов и перечень улиц, осуществляем еженедельный объезд и производим такие работы", – рассказал Ковалев.
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