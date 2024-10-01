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16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20241001/16-milliardov-rubley-po-natsproektam--chto-sdelano-v-krymu-1140773654.html
16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2024
16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T22:00
2024-10-01T22:01
нацпроекты в крыму
юрий гоцанюк
крым
нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Для врачей, по его данным, закуплены 44 автомобиля и 106 единиц медоборудования, в Симферополе и Симферопольском районе возводят две поликлиники. Для 12 спортшкол и двух школ олимпийского резерва закуплено оборудование, в селах Перово, Доброе и в Судаке продолжается строительство трех физкультурно-оздоровительных центров.Кроме того, с начала года за счет средств нацпроектов в Крыму благоустроили 61 территорию, ввели в эксплуатацию 932 тысяч "квадратов" жилья. В Красноперекопске строят водоочистные сооружения. До конца года ремонт ожидает 28 дорог протяженностью почти 209 км, а в Феодосии обустраивается туристический центр "Феодосийский уезд".Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.Путин также определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразитсяВ Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадкиБлагоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште
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4.7
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юрий гоцанюк, крым, нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, благоустройство, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, ремонт и строительство дорог в крыму, очистные сооружения, жилье, жилье в крыму, новости крыма
16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму

В Крыму реализуют 13 нацпроектов с бюджетом около 16 миллиардов рублей – власти

22:00 01.10.2024 (обновлено: 22:01 01.10.2024)
 
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Строительство индустриального парка в Феодосии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В Ялте и Керчи открыты два технопарка "Кванториум", 72 Центра "Точка роста", обновлена материально-техническая база в 11 спортшколах, строится новый блок начальных классов на 170 мест в Симферополе. В Феодосии планируется открытие IT-клуба. Ведется капремонт и оснащение учреждений культуры", - перечислил глава крымского Совмина.
Для врачей, по его данным, закуплены 44 автомобиля и 106 единиц медоборудования, в Симферополе и Симферопольском районе возводят две поликлиники. Для 12 спортшкол и двух школ олимпийского резерва закуплено оборудование, в селах Перово, Доброе и в Судаке продолжается строительство трех физкультурно-оздоровительных центров.
Кроме того, с начала года за счет средств нацпроектов в Крыму благоустроили 61 территорию, ввели в эксплуатацию 932 тысяч "квадратов" жилья. В Красноперекопске строят водоочистные сооружения.
До конца года ремонт ожидает 28 дорог протяженностью почти 209 км, а в Феодосии обустраивается туристический центр "Феодосийский уезд".
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.
Путин также определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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