https://crimea.ria.ru/20241001/16-milliardov-rubley-po-natsproektam--chto-sdelano-v-krymu-1140773654.html

16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму

16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2024

16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму

В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T22:00

2024-10-01T22:00

2024-10-01T22:01

нацпроекты в крыму

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Для врачей, по его данным, закуплены 44 автомобиля и 106 единиц медоборудования, в Симферополе и Симферопольском районе возводят две поликлиники. Для 12 спортшкол и двух школ олимпийского резерва закуплено оборудование, в селах Перово, Доброе и в Судаке продолжается строительство трех физкультурно-оздоровительных центров.Кроме того, с начала года за счет средств нацпроектов в Крыму благоустроили 61 территорию, ввели в эксплуатацию 932 тысяч "квадратов" жилья. В Красноперекопске строят водоочистные сооружения. До конца года ремонт ожидает 28 дорог протяженностью почти 209 км, а в Феодосии обустраивается туристический центр "Феодосийский уезд".Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, главным критерием оценки нацпроектов должно стать качественное улучшение жизни людей, а не число проведенных мероприятий и объем освоенных средств.Путин также определил национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразитсяВ Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадкиБлагоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в Алуште

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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