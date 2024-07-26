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В Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадки

В Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадки - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадки

В следующем году в Евпатории благоустроят 16 дворов многоквартирных домов. Об этом в ходе прямого эфира на платформе "ВКонтакте" рассказал глава администрации... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T06:51

2024-07-26T06:51

2024-07-26T06:51

евпатория

александр юрьев

благоустройство

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В следующем году в Евпатории благоустроят 16 дворов многоквартирных домов. Об этом в ходе прямого эфира на платформе "ВКонтакте" рассказал глава администрации города Александр Юрьев."По благоустройству новых дворов на 2025 год. У нас предусмотрено (благоустроить) 16 дворов. Также люди задают вопросы по площадкам детским – на улице Фрунзе, на Некрасова. Там (строительства) площадок в планах нет ни на этот год, ни на следующий. Дал задание узнать, где мы можем установить эти площадки, где взять финансирование, в какие программы включить", - пообещал он.По словам Юрьева, от горожан поступает очень много вопросов, касающихся благоустройства дворов.В случае, если к 1 августа подрядчик не возобновит работы по благоустройству дворов, то контракт с ним будет расторгнут, "будут введены два-три новых предпринимателя, которые быстро закончат это благоустройство дворов", добавил руководитель.Ранее Александр Юрьев, подводя итоги встречи с подрядчиком, сообщил, что в Евпатории ремонт Фестивальной площади движется с опережением графика и выходит на финальную стадию. Фестивальную площадь в Евпатории капитально отремонтируют за 54,6 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегБлагоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в АлуштеНовая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье

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евпатория, александр юрьев, благоустройство, крым, новости крыма, городская среда