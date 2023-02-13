Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
Какой будет Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
18:36 13.02.2023 (обновлено: 19:04 13.02.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крупнейший в Крыму лечебно-рекреационный комплекс возводится в районе Мойнакского озера в Евпатории на западном побережье полуострова. Кроме грязелечебницы и курортной инфраструктуры, проект предусматривает строительство высотных жилых домов, детского сада, школы, торгового центра и многоуровневой парковки. Какой будет Новая Евпатория – в материале РИА Новости Крым.
О планах создания курортного комплекса, получившего название "Новая Евпатория", глава республики Сергей Аксенов впервые сообщил в сентябре 2021 года. Соглашение с инвесторами было подписано в ноябре того же года. Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства, когда за бюджетный счет создается инфраструктура, а бизнес инвестирует в отели и другие объекты. Общая стоимость проекта – 35 млрд рублей.
"Это один из крупнейших инвестиционных проектов Крыма. Его реализация даст более 3 млрд рублей налоговых отчислений. Также будет создана почти тысяча рабочих мест. Еще один важный аспект – в Евпатории будет зарегистрировано обособленное подразделение компании-застройщика, поэтому налоги будут поступать в бюджет города", – сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"Новая Евпатория" расположится на участке площадью 30 гектаров. Город в городе будет включать 18 жилых домов, шесть комплексов апартаментов, торговый комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров, торговые помещения общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, школу на 1100 мест, детский сад на 280 мест, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Кроме того, инвестор обустроит два километра набережной вокруг озера, четыре подземных перехода, остановочные комплексы, многоуровневый паркинг более чем на две тысячи мест.
"В настоящее время идет закладка первой из восьми очереди строительства. Это жилые дома высотой от 6 до 12 этажей. Разница высот зданий позволит создать ощущение открытого пространства и определенный архитектурный ландшафт", – поясняет гендиректор компании-инвестора ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" Тимур Власенко.
Социальный аспект
Всего будет построено 5 тысяч квартир общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Из них 250 квартир передадут Евпатории для расселения нуждающиеся в улучшении жилищных условий льготников, еще 500 – выкуплены по утвержденной Минстроем РФ стоимости для расселения граждан из аварийного жилья.
По словам представителя инвестора, проект предусматривает создание закрытых дворов без доступа автомобилей. Для удобства маломобильных граждан и прогулок родителей с детьми в колясках территория комплекса будет выполнена в одном уровне с применением специального покрытия бесцокольного типа. Также для удобства жителей социальный блок – школа и детсад – отделены от жилья и гостиниц таким образом, чтобы избежать пробок в часы пик, когда родители отвозят детей на учебу.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
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Фундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
2 из 7
Фундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗампредседателя Совмина РК - Министр финансов Крыма Ирина Кивико
3 из 7
Зампредседателя Совмина РК - Министр финансов Крыма Ирина Кивико
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
4 из 7
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГендиректор компании-застройщика Тимур Власенко
5 из 7
Гендиректор компании-застройщика Тимур Власенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
6 из 7
Фундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
7 из 7
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Фундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Фундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Зампредседателя Совмина РК - Министр финансов Крыма Ирина Кивико
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Гендиректор компании-застройщика Тимур Власенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Фундаменты первой очереди строительства рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Экологический вопрос
Сети водоснабжения и водоотведения для "Новой Евпатории" строились в рамках Федеральной целевой программы Крыма, поэтому дополнительной нагрузки на существовавшие ранее не возникнет, заверил Тимур Власенко.
"К территории стройплощадки подходят водовод и канализационный коллектор, все технические условия на подключение требуемых мощностей получены", – уточнил Власенко. Кроме того, чтобы обеспечить энергоснабжение комплекса, планируется втрое увеличить мощность электроподстанции "Мойнаки".
Вопрос полива зеленых насаждений на территории курорта планируют решить за счет сбора и очистки сточных вод, а также капельного орошения. Собеседник также отметил, что большая часть используемых в строительстве материалов произведена в Крыму. В целом же коэффициент импортозамещения составляет около 97 процентов. Также проектировщики учли требования нового зеленого стандарта от Минстроя РФ для новостроек. Поэтому проект "Новой Евпатории" можно отнести к экологичной стройке, резюмировал Власенко.
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Как ранее сообщал глава Минкурортов и туризма РК Вадим Волченко, в регионе необходимо увеличивать объем номерного фонда повышенной комфортности.
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