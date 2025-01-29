https://crimea.ria.ru/20250129/est-li-riski-dlya-ozimykh-zernovykh-v-krymu-iz-za-teplogo-yanvarya-1143768158.html

Есть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января

Есть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Есть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января

Озимые зерновые в Крыму к началу февраля выглядят хорошо, но это не гарантирует, что часть их не может пострадать в связи с аномально теплой зимой. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T20:54

2025-01-29T20:54

2025-01-29T20:54

радио "спутник в крыму"

сельское хозяйство

урожай зерновых культур

людмила радченко

ниисх крыма

крым

новости крыма

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Озимые зерновые в Крыму к началу февраля выглядят хорошо, но это не гарантирует, что часть их не может пострадать в связи с аномально теплой зимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.Тем не менее уже сегодня можно говорить о вероятных рисках для их дальнейшего развития из-за целого ряда причин, считает она.Самой опасной из них ученый называет то, что "проснувшиеся" из-за аномально теплой погоды растения начинают активное использование влаги, которой не в избытке в Крыму в этом году."Мы мониторили влагу на полях нашего института в Красногвардейском районе, а коллеги – в Красноперекопском и Черноморском. На самых лучших полях в метровом слое – 100 мм. Это удовлетворительное количество. Но, учитывая, что сейчас только январь, это плохо", – сказала Радченко, добавив, что на некоторых полях влаги гораздо меньше - менее 20 мм."То есть по-хорошему промочен только 20-сантиметровый слой. А то, что ниже, все сухо. И продуктивных осадков, к сожалению, не предвидится на февраль, по крайней мере по предварительному прогнозу", – отметила Радченко.Второй причиной ученый называет фитосанитарную обстановку, которая буквально в последнюю неделю января резко ухудшилась связи с теплой погодой."Появились насекомые-вредители, которые уже сегодня вредят болезнями. Уже есть септориоз и мучнистая роса – особенно на развитых посевах", – констатировала ученый.И, наконец, третьей причиной, с которой специалисты связывают риски для развития озимых зерновых, является излишний расход растениями питательных веществ из-за рано начавшейся активной вегетации.Морозы могут вернуться не только в феврале, но и в марте, и даже в апреле, как уже было несколько лет назад, и это еще более опасно в нынешних условиях, подчеркнула она."Аналогичная ситуация у нас была зимой 2019 – 2020 года: практически всю зиму растения вегетировали. А в конце марта и отчасти в апреле около 20 дней были минусовые температуры, до -11, и пострадали озимые. Но тогда не такие высокие температуры были в январе и менее развитые посевы. А сейчас есть очень развитые. И если будут морозы весной, такие растения, конечно, могут пострадать", – поделилась ученый.Это может случиться, если морозы начнут достигать отметки -10 градусов и задержатся на длительное время. Но даже в этом случае все очень индивидуально и зависит от многих факторов, которые, как правило, еще и локальны, добавила Радченко.Говорить же о том, что уборка урожая может быть ранней, нельзя, считает эксперт."Да, мы отмечаем в такие годы более раннее колошение и созревание. Но это не факт. В прошлом году было очень раннее колошение, а в связи с тем, что в мае был пониженный температурный режим, затянулись этапы формирования зерна, наливы, и мы не намного раньше начали уборку", – пояснила ученый.На днях министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что 60% всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пресс-конференция министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, урожай зерновых культур, людмила радченко, ниисх крыма, крым, новости крыма, мнения