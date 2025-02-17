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Армия России освободила село в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Армия России освободила село в Харьковской области
Армия России освободила село в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Армия России освободила село в Харьковской области
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T12:16
2025-02-17T12:19
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
харьковская область
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Также нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка (Харьковская область), Новолюбовка (ЛНР), Колодези и Ямполовка (ДНР). ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, технику и два склада боеприпасов.15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, харьковская область, новости, министерство обороны рф
Армия России освободила село в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области

12:16 17.02.2025 (обновлено: 12:19 17.02.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка (Харьковская область), Новолюбовка (ЛНР), Колодези и Ямполовка (ДНР).
ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, технику и два склада боеприпасов.
15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаХарьковская областьНовостиМинистерство обороны РФ
 
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