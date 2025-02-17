https://crimea.ria.ru/20250217/armiya-rossii-osvobodila-selo-v-kharkovskoy-oblasti-1144239539.html
Армия России освободила село в Харьковской области
Армия России освободила село в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Армия России освободила село в Харьковской области
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T12:16
2025-02-17T12:16
2025-02-17T12:19
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Также нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка (Харьковская область), Новолюбовка (ЛНР), Колодези и Ямполовка (ДНР). ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, технику и два склада боеприпасов.15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, харьковская область, новости, министерство обороны рф
Армия России освободила село в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области
12:16 17.02.2025 (обновлено: 12:19 17.02.2025)