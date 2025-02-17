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В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T10:49
2025-02-17T10:49
2025-02-17T10:49
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железные дороги крыма
биометрические данные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости.Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.Уточняется, что россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.Также в аппарате напомнили, что биометрические образцы – фотоизображения, записи голоса – хранятся в Единой системе в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. Они никогда не покидают периметра системы.Ранее сообщалось, что в России никто не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступнейБанк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ – фейкМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
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россия, новости, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, биометрические данные
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
Правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости.
"Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность", – сообщили в аппарате Григоренко.
Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.
Уточняется, что россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
"С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", – пояснил Григоренко.
Также в аппарате напомнили, что биометрические образцы – фотоизображения, записи голоса – хранятся в Единой системе в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. Они никогда не покидают периметра системы.
Ранее сообщалось
, что в России никто не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия.
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