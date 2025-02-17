https://crimea.ria.ru/20250217/v-rossii-razreshili-ispolzovat-biometriyu-dlya-posadki-na-poezd--1144234547.html

В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T10:49

2025-02-17T10:49

2025-02-17T10:49

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железные дороги крыма

биометрические данные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости.Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.Уточняется, что россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.Также в аппарате напомнили, что биометрические образцы – фотоизображения, записи голоса – хранятся в Единой системе в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. Они никогда не покидают периметра системы.Ранее сообщалось, что в России никто не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступнейБанк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ – фейкМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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