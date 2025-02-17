Рейтинг@Mail.ru
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250217/v-rossii-razreshili-ispolzovat-biometriyu-dlya-posadki-na-poezd--1144234547.html
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T10:49
2025-02-17T10:49
россия
новости
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
биометрические данные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133375635_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0716ebfe5e94c4ebd86fad1b125b8093.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости.Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.Уточняется, что россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.Также в аппарате напомнили, что биометрические образцы – фотоизображения, записи голоса – хранятся в Единой системе в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. Они никогда не покидают периметра системы.Ранее сообщалось, что в России никто не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступнейБанк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ – фейкМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133375635_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_fcb603a9866066881500bf8f9ef6584c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, биометрические данные
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

Правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд

10:49 17.02.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщает РИА Новости.
"Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность", – сообщили в аппарате Григоренко.
Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.
Уточняется, что россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
"С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", – пояснил Григоренко.
Также в аппарате напомнили, что биометрические образцы – фотоизображения, записи голоса – хранятся в Единой системе в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. Они никогда не покидают периметра системы.
Ранее сообщалось, что в России никто не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ – фейк
МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
 
РоссияНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаБиометрические данные
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке
17:05Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия
16:52В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
16:39Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины
16:25Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии
16:07На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
15:57Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится
15:40На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей
15:18Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
15:00Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами
14:40В Севастополе на пожаре погиб мужчина
14:20Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров
14:14В Крыму выросло число заболевших COVID
13:47Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде
13:37В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
13:26Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
13:15Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области
13:04Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии
12:59В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
Лента новостейМолния