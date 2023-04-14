https://crimea.ria.ru/20230414/biometriya-delaet-ipoteku-na-nedvizhimost-v-krymu-prosche-i-dostupney-1128160717.html

Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней

Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней

Биометрия – это удобный удаленный доступ к банковским услугам и гарантированная безопасность денежных средств, уверены сотрудники ведущего банка Крыма. Кроме... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T09:59

2023-04-14T09:59

2023-04-14T09:59

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жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Биометрия – это удобный удаленный доступ к банковским услугам и гарантированная безопасность денежных средств, уверены сотрудники ведущего банка Крыма. Кроме финансовых организаций прорывную технологию активно внедряют операторы платежных систем, торговые сети, кафе и другие сервисы. Что представляет собой биометрия, какие возможности открывает и как ее получить, объясняют эксперты финансовой грамотности.И если отдельно внешность конкретного человека еще можно попытаться скопировать, то повторить такие манипуляции с отпечатками пальцев, голосом или другими индивидуальными характеристиками попросту невозможно. Именно комплексный сбор данных позволяет специальной программе идентифицировать конкретного человека со стопроцентной точностью.Как оформить биометриюЭксперты пояснили, что оператором Единой биометрической системы распоряжением правительства РФ назначен "Ростелеком". При этом для сдачи биометрических данных вовсе не обязательно ехать в материковые регионы страны.В свою очередь сотрудники банка подчеркнули, что перед передачей цифрового фото и образца голоса, будет необходимо подписать согласие на обработку персональных данных.Как получить услуги банка удаленноСобранные биометрические данные используются для идентификации граждан. Они позволяют точно определить, что удаленную услугу запрашивает определенный гражданин, а не какой-то мошенник.Для прохождения идентификации нужно включить камеру, микрофон и произнести текст, который появится на экране. Запись будет сверена с контрольным шаблоном, записанным при регистрации в Единой биометрической системе, после этого человек получает выбранную банковскую услугу дистанционно.Уникальность = безопасностьКак пояснили сотрудники службы безопасности ведущего банка Крыма, доступ к операциям при помощи биометрических данных – новый шаг в обеспечении безопасности финансовых операций. В отличие от пластиковой карты или пин-кода, их невозможно потерять, неосмотрительно сообщить третьему лицу, кроме того, злоумышленники не смогут их скопировать и провести какую-либо банковскую операцию от чужого имени.Такая возможность особенно актуальна для граждан, которые желают приобрести жилье в одном из строящихся жилых комплексов в курортных городах полуострова, но в силу занятости не могут приехать лично, подчеркнули сотрудники ведущей финансовой организации полуострова.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, рнкб (пао), финансы, экономика, ипотека, недвижимость в крыму, жилье, жилье в крыму