Рейтинг@Mail.ru
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230414/biometriya-delaet-ipoteku-na-nedvizhimost-v-krymu-prosche-i-dostupney-1128160717.html
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
Биометрия – это удобный удаленный доступ к банковским услугам и гарантированная безопасность денежных средств, уверены сотрудники ведущего банка Крыма. Кроме... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T09:59
2023-04-14T09:59
общество
крым
рнкб (пао)
финансы
экономика
ипотека
недвижимость в крыму
жилье
жилье в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Биометрия – это удобный удаленный доступ к банковским услугам и гарантированная безопасность денежных средств, уверены сотрудники ведущего банка Крыма. Кроме финансовых организаций прорывную технологию активно внедряют операторы платежных систем, торговые сети, кафе и другие сервисы. Что представляет собой биометрия, какие возможности открывает и как ее получить, объясняют эксперты финансовой грамотности.И если отдельно внешность конкретного человека еще можно попытаться скопировать, то повторить такие манипуляции с отпечатками пальцев, голосом или другими индивидуальными характеристиками попросту невозможно. Именно комплексный сбор данных позволяет специальной программе идентифицировать конкретного человека со стопроцентной точностью.Как оформить биометриюЭксперты пояснили, что оператором Единой биометрической системы распоряжением правительства РФ назначен "Ростелеком". При этом для сдачи биометрических данных вовсе не обязательно ехать в материковые регионы страны.В свою очередь сотрудники банка подчеркнули, что перед передачей цифрового фото и образца голоса, будет необходимо подписать согласие на обработку персональных данных.Как получить услуги банка удаленноСобранные биометрические данные используются для идентификации граждан. Они позволяют точно определить, что удаленную услугу запрашивает определенный гражданин, а не какой-то мошенник.Для прохождения идентификации нужно включить камеру, микрофон и произнести текст, который появится на экране. Запись будет сверена с контрольным шаблоном, записанным при регистрации в Единой биометрической системе, после этого человек получает выбранную банковскую услугу дистанционно.Уникальность = безопасностьКак пояснили сотрудники службы безопасности ведущего банка Крыма, доступ к операциям при помощи биометрических данных – новый шаг в обеспечении безопасности финансовых операций. В отличие от пластиковой карты или пин-кода, их невозможно потерять, неосмотрительно сообщить третьему лицу, кроме того, злоумышленники не смогут их скопировать и провести какую-либо банковскую операцию от чужого имени.Такая возможность особенно актуальна для граждан, которые желают приобрести жилье в одном из строящихся жилых комплексов в курортных городах полуострова, но в силу занятости не могут приехать лично, подчеркнули сотрудники ведущей финансовой организации полуострова.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_edd85d937dfd47ea14bc9e3a18df46a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, крым, рнкб (пао), финансы, экономика, ипотека, недвижимость в крыму, жилье, жилье в крыму
Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней

Биометрия: гарантия финансовой безопасности и полный спектр услуг онлайн

09:59 14.04.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Биометрия – это удобный удаленный доступ к банковским услугам и гарантированная безопасность денежных средств, уверены сотрудники ведущего банка Крыма. Кроме финансовых организаций прорывную технологию активно внедряют операторы платежных систем, торговые сети, кафе и другие сервисы. Что представляет собой биометрия, какие возможности открывает и как ее получить, объясняют эксперты финансовой грамотности.
"Биометрия – это набор уникальных данных о человеке, который включает цифровое фото, отпечатки пальцев, геометрию руки, радужную оболочку глаза, а также логос, особенности воспроизведения текста и многое другое", – поясняют специалисты.
И если отдельно внешность конкретного человека еще можно попытаться скопировать, то повторить такие манипуляции с отпечатками пальцев, голосом или другими индивидуальными характеристиками попросту невозможно. Именно комплексный сбор данных позволяет специальной программе идентифицировать конкретного человека со стопроцентной точностью.

Как оформить биометрию

Эксперты пояснили, что оператором Единой биометрической системы распоряжением правительства РФ назначен "Ростелеком". При этом для сдачи биометрических данных вовсе не обязательно ехать в материковые регионы страны.
"В Крыму сбором биометрических данных занимается ведущий банк республики. Поэтому достаточно обратиться в один из клиентских офисов организации, предоставить паспорт или другой удостоверяющий личность документ, а также страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Также понадобится пройти регистрацию на портале Госуслуг – сделать это можно как самостоятельно, так и в отделении банка", – уточнили специалисты сферы финграмотности.
В свою очередь сотрудники банка подчеркнули, что перед передачей цифрового фото и образца голоса, будет необходимо подписать согласие на обработку персональных данных.
"Непосредственно в отделении банка человек делает фотографию и запись голоса. Полученные данные отправляют на проверку, а по ее завершению передают Единую биометрическую систему", – пояснили специалисты. После этого необходимо дождаться активации записи. Как правило, это занимает не более пяти дней.

Как получить услуги банка удаленно

Собранные биометрические данные используются для идентификации граждан. Они позволяют точно определить, что удаленную услугу запрашивает определенный гражданин, а не какой-то мошенник.
"После активации учетной записи необходимо перейдите на страницу банка, зарегистрироваться и выбрать вкладку "открыть счет". На открывшейся странице нужно дать согласие на условия обслуживания. После этого система автоматически перенаправит пользователя сначала на портал Госуслуг для аутентификации, в Единую биометрическую систему для идентификации", – уточняют специалисты.
Для прохождения идентификации нужно включить камеру, микрофон и произнести текст, который появится на экране. Запись будет сверена с контрольным шаблоном, записанным при регистрации в Единой биометрической системе, после этого человек получает выбранную банковскую услугу дистанционно.

Уникальность = безопасность

Как пояснили сотрудники службы безопасности ведущего банка Крыма, доступ к операциям при помощи биометрических данных – новый шаг в обеспечении безопасности финансовых операций. В отличие от пластиковой карты или пин-кода, их невозможно потерять, неосмотрительно сообщить третьему лицу, кроме того, злоумышленники не смогут их скопировать и провести какую-либо банковскую операцию от чужого имени.
"При этом широкое внедрение биометрии в сферу финансовых услуг значительно упрощает финансовые операции. В частности можно не только совершать покупки, денежные переводы и оплачивать услуги, но и приобретать недвижимость, в том числе в ипотеку", – подчеркивают сотрудники организации.
Такая возможность особенно актуальна для граждан, которые желают приобрести жилье в одном из строящихся жилых комплексов в курортных городах полуострова, но в силу занятости не могут приехать лично, подчеркнули сотрудники ведущей финансовой организации полуострова.
ОбществоКрымРНКБ (ПАО)ФинансыЭкономикаИпотекаНедвижимость в КрымуЖильеЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка
11:45Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
11:30Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
11:26Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице
11:12В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю
11:04Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
10:40На Керченской переправе ожидается усиление ветра
10:29Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море
09:59Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
09:37Школы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
09:09НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин
08:55Когда в Севастополе не будет проблем с врачами: Развожаев назвал условия
08:45Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса
08:11Строительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дороже
07:45В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр
07:22Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии
07:01Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
00:01Тепло и сухо: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:59Главные события и заявления дня: 13 апреля
Лента новостейМолния