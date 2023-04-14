Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
Биометрия: гарантия финансовой безопасности и полный спектр услуг онлайн
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Биометрия – это удобный удаленный доступ к банковским услугам и гарантированная безопасность денежных средств, уверены сотрудники ведущего банка Крыма. Кроме финансовых организаций прорывную технологию активно внедряют операторы платежных систем, торговые сети, кафе и другие сервисы. Что представляет собой биометрия, какие возможности открывает и как ее получить, объясняют эксперты финансовой грамотности.
"Биометрия – это набор уникальных данных о человеке, который включает цифровое фото, отпечатки пальцев, геометрию руки, радужную оболочку глаза, а также логос, особенности воспроизведения текста и многое другое", – поясняют специалисты.
И если отдельно внешность конкретного человека еще можно попытаться скопировать, то повторить такие манипуляции с отпечатками пальцев, голосом или другими индивидуальными характеристиками попросту невозможно. Именно комплексный сбор данных позволяет специальной программе идентифицировать конкретного человека со стопроцентной точностью.
Как оформить биометрию
Эксперты пояснили, что оператором Единой биометрической системы распоряжением правительства РФ назначен "Ростелеком". При этом для сдачи биометрических данных вовсе не обязательно ехать в материковые регионы страны.
"В Крыму сбором биометрических данных занимается ведущий банк республики. Поэтому достаточно обратиться в один из клиентских офисов организации, предоставить паспорт или другой удостоверяющий личность документ, а также страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Также понадобится пройти регистрацию на портале Госуслуг – сделать это можно как самостоятельно, так и в отделении банка", – уточнили специалисты сферы финграмотности.
В свою очередь сотрудники банка подчеркнули, что перед передачей цифрового фото и образца голоса, будет необходимо подписать согласие на обработку персональных данных.
"Непосредственно в отделении банка человек делает фотографию и запись голоса. Полученные данные отправляют на проверку, а по ее завершению передают Единую биометрическую систему", – пояснили специалисты. После этого необходимо дождаться активации записи. Как правило, это занимает не более пяти дней.
Как получить услуги банка удаленно
Собранные биометрические данные используются для идентификации граждан. Они позволяют точно определить, что удаленную услугу запрашивает определенный гражданин, а не какой-то мошенник.
"После активации учетной записи необходимо перейдите на страницу банка, зарегистрироваться и выбрать вкладку "открыть счет". На открывшейся странице нужно дать согласие на условия обслуживания. После этого система автоматически перенаправит пользователя сначала на портал Госуслуг для аутентификации, в Единую биометрическую систему для идентификации", – уточняют специалисты.
Для прохождения идентификации нужно включить камеру, микрофон и произнести текст, который появится на экране. Запись будет сверена с контрольным шаблоном, записанным при регистрации в Единой биометрической системе, после этого человек получает выбранную банковскую услугу дистанционно.
Уникальность = безопасность
Как пояснили сотрудники службы безопасности ведущего банка Крыма, доступ к операциям при помощи биометрических данных – новый шаг в обеспечении безопасности финансовых операций. В отличие от пластиковой карты или пин-кода, их невозможно потерять, неосмотрительно сообщить третьему лицу, кроме того, злоумышленники не смогут их скопировать и провести какую-либо банковскую операцию от чужого имени.
"При этом широкое внедрение биометрии в сферу финансовых услуг значительно упрощает финансовые операции. В частности можно не только совершать покупки, денежные переводы и оплачивать услуги, но и приобретать недвижимость, в том числе в ипотеку", – подчеркивают сотрудники организации.
Такая возможность особенно актуальна для граждан, которые желают приобрести жилье в одном из строящихся жилых комплексов в курортных городах полуострова, но в силу занятости не могут приехать лично, подчеркнули сотрудники ведущей финансовой организации полуострова.