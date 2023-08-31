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Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк
Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк
Передача биометрических данных граждан в Единую биометрическую систему производится на добровольной основе. Человек вправе отказаться от передачи, в этом случае РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:45
2023-08-31T11:45
2023-08-31T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Передача биометрических данных граждан в Единую биометрическую систему производится на добровольной основе. Человек вправе отказаться от передачи, в этом случае биометрия будет удалена. Об этом сообщил замначальника Южного Главного управления Банка России Александр Гостев.Ранее в соцсетях появились сообщения, что для отказа гражданам необходимо прибыть в МФЦ и написать письменный отказ от обработки биометрии.Как пояснил замначальника Южного ГУ Банка России, обработка биометрических персональных данных возможна только в единой биометрической системе. Это государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям.При этом гражданам нет необходимости идти в МФЦ или иную организацию. Согласно требованиям 572-ФЗ, банки обязаны не позднее, чем за 30 дней уведомить своих о передачи биометрии в единую систему.Как правило, рассылка уведомлений происходит через личный кабинет или мобильное приложение финансовой организации, клиентом которой человек является.Как сообщалось ранее, сбор биометрических данных в России происходит только с письменного согласия граждан. Сообщения, что банки или иные организации якобы самостоятельно собирают биометрию, не соответствует действительности. Если человек не сдавал биометрию, то у банка или иной организации априори не может быть его биометрических данных.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
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РИА Новости Крым
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банк россии, фейк, новости, общество, мфц
Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк
Банки не могут передать биометрию в Единую биометрическую систему без согласия граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Передача биометрических данных граждан в Единую биометрическую систему производится на добровольной основе. Человек вправе отказаться от передачи, в этом случае биометрия будет удалена. Об этом сообщил замначальника Южного Главного управления Банка России Александр Гостев.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что для отказа гражданам необходимо прибыть в МФЦ и написать письменный отказ от обработки биометрии.
Как пояснил замначальника Южного ГУ Банка России, обработка биометрических персональных данных возможна только в единой биометрической системе. Это государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям.
"С 1 июня 2023 года регистрация биометрических данных в собственных информационных системах организаций запрещена. Поэтому банкам и другим компаниям необходимо передать накопленные данные – фото и запись голоса – в единую государственную систему", – сообщил Гостев.
При этом гражданам нет необходимости идти в МФЦ или иную организацию. Согласно требованиям 572-ФЗ, банки обязаны не позднее, чем за 30 дней уведомить своих о передачи биометрии в единую систему.
Как правило, рассылка уведомлений происходит через личный кабинет или мобильное приложение финансовой организации, клиентом которой человек является.
"Регистрация в единой системе проводится исключительно на добровольной основе, поэтому клиенты вправе отказаться от такой передачи и их данные будут удалены", – уточнил Гостев. Отказ также направляется через мобильное приложение банка.
Как сообщалось ранее, сбор биометрических данных в России происходит только с письменного согласия граждан. Сообщения, что банки или иные организации якобы самостоятельно собирают биометрию, не соответствует действительности. Если человек не сдавал биометрию, то у банка или иной организации априори не может быть его биометрических данных.
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