https://crimea.ria.ru/20230831/bank-rossii-otkaz-ot-peredachi-biometrii-cherez-zayavlenie-v-mfts---feyk-1131066761.html

Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк

Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк

Передача биометрических данных граждан в Единую биометрическую систему производится на добровольной основе. Человек вправе отказаться от передачи, в этом случае РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T11:45

2023-08-31T11:45

2023-08-31T11:45

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новости

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мфц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Передача биометрических данных граждан в Единую биометрическую систему производится на добровольной основе. Человек вправе отказаться от передачи, в этом случае биометрия будет удалена. Об этом сообщил замначальника Южного Главного управления Банка России Александр Гостев.Ранее в соцсетях появились сообщения, что для отказа гражданам необходимо прибыть в МФЦ и написать письменный отказ от обработки биометрии.Как пояснил замначальника Южного ГУ Банка России, обработка биометрических персональных данных возможна только в единой биометрической системе. Это государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям.При этом гражданам нет необходимости идти в МФЦ или иную организацию. Согласно требованиям 572-ФЗ, банки обязаны не позднее, чем за 30 дней уведомить своих о передачи биометрии в единую систему.Как правило, рассылка уведомлений происходит через личный кабинет или мобильное приложение финансовой организации, клиентом которой человек является.Как сообщалось ранее, сбор биометрических данных в России происходит только с письменного согласия граждан. Сообщения, что банки или иные организации якобы самостоятельно собирают биометрию, не соответствует действительности. Если человек не сдавал биометрию, то у банка или иной организации априори не может быть его биометрических данных.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, фейк, новости, общество, мфц