https://crimea.ria.ru/20241215/evakuatsiyu-ekipazha-tankera-v-kerchenskom-prolive-priostanovili-1142636315.html

Эвакуацию экипажа танкера в Керченском проливе приостановили

Эвакуацию экипажа танкера в Керченском проливе приостановили - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Эвакуацию экипажа танкера в Керченском проливе приостановили

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти 239" приостановили из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T19:33

2024-12-15T19:33

2024-12-15T19:37

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

крым

новости крыма

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти 239" приостановили из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что один погиб и 13 моряков эвакуированы в Керченском проливе с танкера "Волгонефть 212". Также бедствие терпит судно "Волгонефть 239". По данным ведомства, оно получило повреждения и село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.14 членов экипажа "Волгонефть 239" попытались эвакуировать.Одиннадцать пострадавших при крушении танкера "Волгонефть 212" госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241215/putin-dal-porucheniya-po-spasatelnym-rabotam-v-kerchenskom-prolive-1142633884.html

керченский пролив

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, крым, новости крыма, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)