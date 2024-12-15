https://crimea.ria.ru/20241215/chto-budet-s-yuzhnoy-koreey-posle-impichmenta-prezidenta---mnenie-1142632604.html

Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение

Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение

Ситуация в Южной Корее является рядовой для страны, ей не грозит политический кризис, а политические решения во многом определяются Америкой. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T19:43

2024-12-15T19:43

2024-12-15T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ситуация в Южной Корее является рядовой для страны, ей не грозит политический кризис, а политические решения во многом определяются Америкой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.Ранее лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством. Оппозиционер призвал завершить процесс отстранения президента Юн Сок Ёля "как можно скорее, так как это единственный способ "минимизировать хаос в государстве".Такие события сопровождаются многотысячными митингами, добавил политолог. По его словам, подобный митинг произошел в стране накануне, когда 150 тысяч человек вышли праздновать импичмент президента.По мнению политолога, сейчас Южную Корею не ожидает политический кризис, сравнимый с ситуацией, когда в стране свергали предыдущего президента, "причем, также с помощью американцев".В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". По словам Юн Сок Ёля, военное положение ввели "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставкуПрезидент Южной Кореи сделал заявлениеПентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, мнения, александр асафов, в мире, политика, новости