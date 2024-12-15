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Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение
Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение
Ситуация в Южной Корее является рядовой для страны, ей не грозит политический кризис, а политические решения во многом определяются Америкой. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T19:43
2024-12-15T17:27
южная корея
мнения
александр асафов
в мире
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ситуация в Южной Корее является рядовой для страны, ей не грозит политический кризис, а политические решения во многом определяются Америкой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.Ранее лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством. Оппозиционер призвал завершить процесс отстранения президента Юн Сок Ёля "как можно скорее, так как это единственный способ "минимизировать хаос в государстве".Такие события сопровождаются многотысячными митингами, добавил политолог. По его словам, подобный митинг произошел в стране накануне, когда 150 тысяч человек вышли праздновать импичмент президента.По мнению политолога, сейчас Южную Корею не ожидает политический кризис, сравнимый с ситуацией, когда в стране свергали предыдущего президента, "причем, также с помощью американцев".В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". По словам Юн Сок Ёля, военное положение ввели "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставкуПрезидент Южной Кореи сделал заявлениеПентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР
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южная корея, мнения, александр асафов, в мире, политика, новости
Что будет с Южной Кореей после импичмента президента - мнение

Южной Корее не грозит политический кризис после импичмента президента - эксперт

19:43 15.12.2024
 
© AP Photo Kim Hong-JiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo Kim Hong-Ji
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ситуация в Южной Корее является рядовой для страны, ей не грозит политический кризис, а политические решения во многом определяются Америкой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.
Ранее лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством. Оппозиционер призвал завершить процесс отстранения президента Юн Сок Ёля "как можно скорее, так как это единственный способ "минимизировать хаос в государстве".
"Для Южной Кореи ситуация, произошедшая с их уже бывшим президентом, приведенным к импичменту, достаточно рядовая. Если посмотреть на предыдущих 13 президентов, то 11 из них, так или иначе, закончили срок своей каденции, своих полномочий не по собственной воле. И это в целом для южно-кореской политической культуры нормально", - отметил Асафов.
Такие события сопровождаются многотысячными митингами, добавил политолог. По его словам, подобный митинг произошел в стране накануне, когда 150 тысяч человек вышли праздновать импичмент президента.
"Стоит помнить, что Южная Корея не до конца субъектна, не до конца самостоятельна, также, как и послевоенная Япония - она находилась в американском военно-административном управлении, и во многом дискурс политических решений определяется именно там", - подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, сейчас Южную Корею не ожидает политический кризис, сравнимый с ситуацией, когда в стране свергали предыдущего президента, "причем, также с помощью американцев".

"Я думаю, что у них есть опыт преодоления таких кризисов стабилизации управления. И для рядовых корейцев, и для нас, обывателей, потребителей корейских сериалов, музыки или техники, ничего не поменяется", - заключил эксперт.

В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". По словам Юн Сок Ёля, военное положение ввели "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
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