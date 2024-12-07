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Президент Южной Кореи сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Президент Южной Кореи сделал заявление
Президент Южной Кореи сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Президент Южной Кореи сделал заявление
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился за "беспокойство и неудобство для населения" из-за военного положения в стране. Он пообещал не вводить этих мер... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T09:17
2024-12-07T09:17
южная корея
политика
в мире
новости
военное положение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился за "беспокойство и неудобство для населения" из-за военного положения в стране. Он пообещал не вводить этих мер повторно, несмотря на предстоящее голосование в парламенте по его импичменту. Об этом пишет РИА Новости."Второго военного положения не будет", — заверил лидер Южной Кореи.Он добавил, что готов понести ответственность за свое решение о введении военного положения.При этом лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун сообщил, что досрочная отставкаи Юн Сок Ёля неизбежна.Национальное собрание Республики Корея на пленарном заседании проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Его обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.3 декабря южнокорейский лидер объявил в стране военное положение для "защиты либеральной демократии от угрозы смена режима антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри республики". Войска командования военным положением проникли в здание парламента, где депутаты проголосовали за отмену военного положения. К вечеру этого же дня он отменил свое решение.В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей партией народной власти (ПНВ), во главе с президентом, и оппозиционной демократической партией Кореи (ДПК). Оппозиция блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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южная корея, политика, в мире, новости, военное положение
Президент Южной Кореи сделал заявление

Президент Южной Кореи готов понести ответственность за введение военного положения

09:17 07.12.2024
 
© AP Photo Kim Hong-JiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo Kim Hong-Ji
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился за "беспокойство и неудобство для населения" из-за военного положения в стране. Он пообещал не вводить этих мер повторно, несмотря на предстоящее голосование в парламенте по его импичменту. Об этом пишет РИА Новости.
"Второго военного положения не будет", — заверил лидер Южной Кореи.
Он добавил, что готов понести ответственность за свое решение о введении военного положения.
"Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", — добавил он.
При этом лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун сообщил, что досрочная отставкаи Юн Сок Ёля неизбежна.
Национальное собрание Республики Корея на пленарном заседании проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Его обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
3 декабря южнокорейский лидер объявил в стране военное положение для "защиты либеральной демократии от угрозы смена режима антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри республики". Войска командования военным положением проникли в здание парламента, где депутаты проголосовали за отмену военного положения. К вечеру этого же дня он отменил свое решение.
В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей партией народной власти (ПНВ), во главе с президентом, и оппозиционной демократической партией Кореи (ДПК). Оппозиция блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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