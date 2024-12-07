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Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку
Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку
Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T16:16
2024-12-07T16:16
военное положение
в мире
политика
южная корея
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю заявил об отставке, сообщило агентство Рёнхап."Чху Гён Хо заявил о желании оставить должность руководителя фракции правящей партии", - пишет агентство.Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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военное положение, в мире, политика, южная корея, новости
Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку

Глава фракции правящей партии Южной Кореи Чху Гён Хо подал в отставку

16:16 07.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю заявил об отставке, сообщило агентство Рёнхап.
"Чху Гён Хо заявил о желании оставить должность руководителя фракции правящей партии", - пишет агентство.
Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое.
Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
09:17
Президент Южной Кореи сделал заявление
 
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