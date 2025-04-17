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Преображенка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Преображенка в Донбассе перешла под контроль России
Преображенка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Преображенка в Донбассе перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T14:11
2025-04-17T14:16
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР. 13 апреля подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, днем ранее бойцы группировки "Запад" отбили у противника Катериновку Донецкой Народной Республики. А до этого населенный пункт Басовка в Сумской области перешел под контроль российских сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУВоенные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в СумахЗеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр"
Преображенка в Донбассе перешла под контроль России

Армия России освободила Преображенку в ДНР

14:11 17.04.2025 (обновлено: 14:16 17.04.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Накануне бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР. 13 апреля подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, днем ранее бойцы группировки "Запад" отбили у противника Катериновку Донецкой Народной Республики. А до этого населенный пункт Басовка в Сумской области перешел под контроль российских сил.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Центр"
 
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