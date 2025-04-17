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Преображенка в Донбассе перешла под контроль России

Преображенка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Преображенка в Донбассе перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T14:11

2025-04-17T14:11

2025-04-17T14:16

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР. 13 апреля подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, днем ранее бойцы группировки "Запад" отбили у противника Катериновку Донецкой Народной Республики. А до этого населенный пункт Басовка в Сумской области перешел под контроль российских сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУВоенные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в СумахЗеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр"