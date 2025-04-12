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Зеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Зеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота
Зеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Зеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота
26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Об этом заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T15:40
2025-04-12T15:41
украина
владимир зеленский
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
в мире
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Об этом заявил Владимир Зеленский.Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Не сообщается также о причинах случившегося: неисправность самолета, дружественный огонь или перехват истребителя российскими силами.Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего.7 марта Вооруженные силы России разбили аэродром в Ивано-Франковске, на котором предположительно базировались натовские истребители F-16. Спустя два дня Forbes написал, что в США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине.В августе прошлого года украинские силы ПВО сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой".В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240918/nebo-nad-krymom-zakryli-bukami-ot-istrebiteley-f-16-1140436943.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, в мире, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Зеленский заявил о крушении F-16 и гибели пилота

Зеленский заявил о гибели капитана истребителя F-16 в бою

15:40 12.04.2025 (обновлено: 15:41 12.04.2025)
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Сегодня в бою на F-16 погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Выясняем обстоятельства", - написал он в Telegram.
Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Не сообщается также о причинах случившегося: неисправность самолета, дружественный огонь или перехват истребителя российскими силами.
Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего.
7 марта Вооруженные силы России разбили аэродром в Ивано-Франковске, на котором предположительно базировались натовские истребители F-16. Спустя два дня Forbes написал, что в США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине.
В августе прошлого года украинские силы ПВО сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой".
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.
По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.
Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.
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УкраинаВладимир ЗеленскийСамолеты F-16Поставки западного оружия УкраинеВ миреНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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