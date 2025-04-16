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Калиново в Донбассе перешло под контроль России
Калиново в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Калиново в Донбассе перешло под контроль России
Российские военные освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T13:29
2025-04-16T13:29
2025-04-16T13:39
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне спецоперации. 13 апреля подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, днем ранее бойцы группировки "Запад" отбили у противника Катериновку Донецкой Народной Республики. А до этого населенный пункт Басовка в Сумской области перешел под контроль российских сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Гуево в Курской областиКогда закончится СВОСВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Калиново в Донбассе перешло под контроль России
Армия России освободила населенный пункт Калиново в ДНР
13:29 16.04.2025 (обновлено: 13:39 16.04.2025)