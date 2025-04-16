https://crimea.ria.ru/20250416/kalinovo-v-donbasse-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1145723444.html

Калиново в Донбассе перешло под контроль России

Калиново в Донбассе перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Калиново в Донбассе перешло под контроль России

Российские военные освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T13:29

2025-04-16T13:29

2025-04-16T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне спецоперации. 13 апреля подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, днем ранее бойцы группировки "Запад" отбили у противника Катериновку Донецкой Народной Республики. А до этого населенный пункт Басовка в Сумской области перешел под контроль российских сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Гуево в Курской областиКогда закончится СВОСВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф