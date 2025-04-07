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Армия России освободила Катериновку ДНР

Армия России освободила Катериновку ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Армия России освободила Катериновку ДНР

Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в МО РФ. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T13:05

2025-04-07T13:05

2025-04-07T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в МО РФ.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.Ранее сообщалось, что 6 апреля Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за суткиВ Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направленииАрмия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине

https://crimea.ria.ru/20250406/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-sumskoy-oblasti-1145469292.html

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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости