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Армия России освободила Катериновку ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Армия России освободила Катериновку ДНР
Армия России освободила Катериновку ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Армия России освободила Катериновку ДНР
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в МО РФ. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T13:05
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министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в МО РФ.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.Ранее сообщалось, что 6 апреля Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за суткиВ Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направленииАрмия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Армия России освободила Катериновку ДНР

Армия России освободила населенный пункт Катериновка ДНР - Минобороны

13:05 07.04.2025 (обновлено: 13:11 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в МО РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР.
"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что 6 апреля Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.
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