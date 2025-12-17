Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251217/ataka-vsu-na-kuban-pochti-13-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1151725765.html
Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без света
Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без света
Почти 13 тысяч жителей остались без света в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Почти 13 тысяч жителей остались без света в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Оперштаб Кубани утром в среду сообщал о двух пострадавших жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.Уточняется, что обломки дронов повредили две высоковольтные линии электропередачи. Изначально было обесточено около 38,8 тыс. человек.Всего в течение ночи над регионами России силы ПВО уничтожили 94 беспилотника. в том числе 31 БПЛА сбили над Кубанью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Почти 13 тысяч жителей остались без света в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Оперштаб Кубани утром в среду сообщал о двух пострадавших жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.
Уточняется, что обломки дронов повредили две высоковольтные линии электропередачи. Изначально было обесточено около 38,8 тыс. человек.
"Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место оперативно выехали пять аварийных бригад – 20 человек и пять единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В настоящее время без электричества остаются 12,7 тыс. человек", - сказано в сообщении.
Всего в течение ночи над регионами России силы ПВО уничтожили 94 беспилотника. в том числе 31 БПЛА сбили над Кубанью.
