В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту
В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T11:21
2025-12-17T11:21
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 10:53. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало около 20 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
крым
севастополь
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров

11:21 17.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был перекрыт в 10:53. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало около 20 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
 
Лента новостейМолния