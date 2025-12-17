https://crimea.ria.ru/20251217/v-sevastopole-katera-i-paromy-vozobnovili-reysy-cherez-bukhtu-1151730471.html

В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту

В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту - РИА Новости Крым, 17.12.2025

В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту

В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T11:21

2025-12-17T11:21

2025-12-17T11:21

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после кратковременной остановки, катера и паромы вновь курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был перекрыт в 10:53. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось. Ограничение действовало около 20 минут, после чего движение транспорта вернулось к штатному режиму. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе