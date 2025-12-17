https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-rasskazali-o-sostoyanii-ranennoy-v-zaporozhskoy-oblasti-devochke-1151734977.html
В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки
В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки
Раненную в Запорожской области 11-летнюю девочку доставили в Крым. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T12:39
2025-12-17T12:39
2025-12-17T12:48
крым
минздрав крыма
дети
эксклюзивы риа новости крым
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
новости крыма
срочные новости крыма
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Раненную в Запорожской области 11-летнюю девочку доставили в Крым. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По его словам, ребенка доставили в Крым в ночь на среду.Как отметил Балицкий, транспортировка пострадавшей прошла без осложнений. Сейчас девочке оказывается узкоспециализированная помощь.По данным губернатора Запорожской области, всего за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали регион. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина, а в селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения. На данный момент его состояние оценивают как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минздрав крыма, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости крыма, срочные новости крыма, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии
В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки
Раненная в Запорожской области девочка находится в РДКБ Крыма в тяжелом состоянии
12:39 17.12.2025 (обновлено: 12:48 17.12.2025)