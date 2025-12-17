В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки

https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-rasskazali-o-sostoyanii-ranennoy-v-zaporozhskoy-oblasti-devochke-1151734977.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Раненную в Запорожской области 11-летнюю девочку доставили в Крым. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По его словам, ребенка доставили в Крым в ночь на среду.Как отметил Балицкий, транспортировка пострадавшей прошла без осложнений. Сейчас девочке оказывается узкоспециализированная помощь.По данным губернатора Запорожской области, всего за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали регион. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина, а в селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения. На данный момент его состояние оценивают как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

