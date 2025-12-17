Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки - РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Раненную в Запорожской области 11-летнюю девочку доставили в Крым. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По его словам, ребенка доставили в Крым в ночь на среду.Как отметил Балицкий, транспортировка пострадавшей прошла без осложнений. Сейчас девочке оказывается узкоспециализированная помощь.По данным губернатора Запорожской области, всего за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали регион. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина, а в селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения. На данный момент его состояние оценивают как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, минздрав крыма, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости крыма, срочные новости крыма, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии
В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочки

Раненная в Запорожской области девочка находится в РДКБ Крыма в тяжелом состоянии

12:39 17.12.2025 (обновлено: 12:48 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Раненную в Запорожской области 11-летнюю девочку доставили в Крым. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По его словам, ребенка доставили в Крым в ночь на среду.
"Девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ в Запорожской области, переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь", сообщили в пресс-службе.
Как отметил Балицкий, транспортировка пострадавшей прошла без осложнений. Сейчас девочке оказывается узкоспециализированная помощь.
По данным губернатора Запорожской области, всего за минувшие сутки ВСУ семь раз атаковали регион. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина, а в селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения. На данный момент его состояние оценивают как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымМинздрав КрымадетиОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)Новости КрымаСрочные новости КрымаЗапорожская областьЕвгений БалицкийНовые регионы России
 
