В Крыму утилизировали все отходы мазута после ЧС в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что более 800 тонн отходов обработали биологическим методом с применением современных технологий. Согласно протоколам аккредитованных лабораторий микробиологическое обезвреживание проведено успешно, добавил глава региона.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам УкраиныУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиНа Украине после взрывов аварийно отключают свет
11:35 17.12.2025 (обновлено: 11:45 17.12.2025)