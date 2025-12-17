Рейтинг@Mail.ru
В Крыму утилизировали все отходы мазута после ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму утилизировали все отходы мазута после ЧС в Керченском проливе
В Крыму завершены работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что более 800 тонн отходов обработали биологическим методом с применением современных технологий. Согласно протоколам аккредитованных лабораторий микробиологическое обезвреживание проведено успешно, добавил глава региона.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
11:35 17.12.2025 (обновлено: 11:45 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов.
"Всего на утилизацию было передано около 911 тонн отходов. Они прошли комплексную многоэтапную переработку", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Он уточнил, что более 800 тонн отходов обработали биологическим методом с применением современных технологий. Согласно протоколам аккредитованных лабораторий микробиологическое обезвреживание проведено успешно, добавил глава региона.

"Отходы, не поддающиеся биологической утилизации, были направлены на термическое обезвреживание на специализированную площадку в Белогорском районе. Эта работа также проделана в полном объеме", - указал Аксенов.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
