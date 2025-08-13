С владельца затонувшего в Керченском проливе танкера взыскали 49 млрд

https://crimea.ria.ru/20250813/s-vladeltsa-zatonuvshego-v-kerchenskom-prolive-tankera-vzyskali-49-mlrd-1148692868.html

2025-08-13T13:24

2025-08-13T13:24

2025-08-13T13:25

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558625_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bfbd538c7bab09d163ec9550cd10fe7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.При этом один из ответчиков заявил два ходатайства о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения и о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края, а также ходатайство об объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими исками. В удовлетворении всех трех ходатайств суд отказал.Ранее сообщалось, что владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судамКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерамиНа ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд

