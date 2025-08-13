С владельца затонувшего в Керченском проливе танкера взыскали 49 млрд
С владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" суд взыскал 49,46 млрд рублей
13:24 13.08.2025 (обновлено: 13:25 13.08.2025)
© МорспасслужбаЛиквидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
© Морспасслужба
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
"Суд, руководствуясь статьями 167, 170 арбитражного процессуального кодекса РФ, определил взыскать в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 460 085 849 рублей, а также 10 миллионов рублей госпошлины", – цитируют судью РИА Новости.
При этом один из ответчиков заявил два ходатайства о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения и о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края, а также ходатайство об объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими исками. В удовлетворении всех трех ходатайств суд отказал.
Ранее сообщалось, что владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
