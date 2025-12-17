Рейтинг@Mail.ru
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК
Украинские спецслужбы используют соцсети и мессенджеры для вербовки российской молодежи. Процесс поставлен на поток с целью вовлечения их в террористическую... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы используют соцсети и мессенджеры для вербовки российской молодежи. Процесс поставлен на поток с целью вовлечения их в террористическую деятельность. Такое заявление сделал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам представителя НАК, для вербовки молодых россиян украинские спецслужбы используют социальные сети и мессенджеры.В середине ноября Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов.
национальный антитеррористический комитет (нак)., украина, вербовка крымчан спецслужбами украины, россия, молодежь, терроризм, новости
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК

Украина поставила на поток вербовку российской молодежи для совершения терактов – НАК

10:44 17.12.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы используют соцсети и мессенджеры для вербовки российской молодежи. Процесс поставлен на поток с целью вовлечения их в террористическую деятельность. Такое заявление сделал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Это уже поставлено, я бы сказал так, на поток", – цитирует Пржездомского РИА Новости.
По словам представителя НАК, для вербовки молодых россиян украинские спецслужбы используют социальные сети и мессенджеры.
В середине ноября Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
 
