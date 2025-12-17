Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК

https://crimea.ria.ru/20251217/kiev-postavil-na-potok-verbovku-rossiyskoy-molodezhi--nak-1151727943.html

Украинские спецслужбы используют соцсети и мессенджеры для вербовки российской молодежи. Процесс поставлен на поток с целью вовлечения их в террористическую... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T10:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы используют соцсети и мессенджеры для вербовки российской молодежи. Процесс поставлен на поток с целью вовлечения их в террористическую деятельность. Такое заявление сделал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам представителя НАК, для вербовки молодых россиян украинские спецслужбы используют социальные сети и мессенджеры.В середине ноября Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорДвое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре

