Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T12:22
2025-08-08T12:22
2025-08-08T12:22
краснодарский край
происшествия
дети
железная дорога
поджог
закон и право
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
теракт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148579750_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_8f3c91379380f8ef0ed14c6fddca1ca4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.Установлено, что в июле 2025 года несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, чем дестабилизировали деятельность железной дороги.Происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров, уточнили следователи.Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Подростки подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Несовершеннолетние уже дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанец призывал к нападению на руководство страныВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияВ Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
краснодарский край
краснодарский край, происшествия, дети, железная дорога, поджог, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, теракт
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Двоих подростков подозревают в совершении теракта на железной дороге в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
Установлено, что в июле 2025 года несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, чем дестабилизировали деятельность железной дороги.
Происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров, уточнили следователи.
Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Подростки подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Несовершеннолетние уже дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
