Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре

Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре

2025-08-08T12:22

краснодарский край

происшествия

дети

железная дорога

поджог

закон и право

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.Установлено, что в июле 2025 года несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, чем дестабилизировали деятельность железной дороги.Происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров, уточнили следователи.Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Подростки подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Несовершеннолетние уже дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанец призывал к нападению на руководство страныВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияВ Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС

