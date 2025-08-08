Рейтинг@Mail.ru
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.Установлено, что в июле 2025 года несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, чем дестабилизировали деятельность железной дороги.Происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров, уточнили следователи.Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Подростки подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Несовершеннолетние уже дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое подростков подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
Установлено, что в июле 2025 года несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, чем дестабилизировали деятельность железной дороги.
Происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров, уточнили следователи.
Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Подростки подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Несовершеннолетние уже дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
