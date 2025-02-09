https://crimea.ria.ru/20250209/v-dagestane-izbili-i-rasstrelyali-politseyskogo-iz-ego-tabelnogo-oruzhiya-1144035368.html

В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия

В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия - РИА Новости Крым, 09.02.2025

В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия

В Дербенте задержаны подозреваемые в нападении и стрельбе в полицейского. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T12:07

2025-02-09T12:07

2025-02-09T12:07

дагестан

дербент

происшествия

стрельба

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Дербенте задержаны подозреваемые в нападении и стрельбе в полицейского. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушающих порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника МВД России по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан

дербент

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, дербент, происшествия, стрельба, ск рф (следственный комитет российской федерации)