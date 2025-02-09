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В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия
В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия - РИА Новости Крым, 09.02.2025
В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия
В Дербенте задержаны подозреваемые в нападении и стрельбе в полицейского. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T12:07
2025-02-09T12:07
2025-02-09T12:07
дагестан
дербент
происшествия
стрельба
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Дербенте задержаны подозреваемые в нападении и стрельбе в полицейского. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушающих порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника МВД России по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дагестан, дербент, происшествия, стрельба, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия
Полицейского избили и расстреляли из его табельного оружия в Дагестане
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Дербенте задержаны подозреваемые в нападении и стрельбе в полицейского. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.
По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушающих порядок около одного из общественных заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.
"Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее восьми выстрелов, причинив огнестрельное ранение последнему. С места преступления подозреваемые скрылись", – сказано в сообщении ведомства.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника МВД России по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.
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