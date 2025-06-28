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В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС

В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС

В Крыму женщина пробила шины автомобилю ДПС, пока сотрудники полиции оформляли протокол задержания на ее нетрезвого мужа, и получила реальный срок. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T15:06

2025-06-28T15:06

2025-06-28T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму женщина пробила шины автомобилю ДПС, пока сотрудники полиции оформляли протокол задержания на ее нетрезвого мужа, и получила реальный срок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Инцидент произошел 7 февраля на дороге Симферополь – Красноперекопск вблизи села Тимошенко. Машина, которой управлял сожитель женщины, была остановлена сотрудниками ДПС. Правоохранители выяснили, что за рулем он был нетрезв, и стали составлять протокол, находясь внутри служебной машины.Женщину задержали и судили в Красногвардейском районе Крыма. При рассмотрении уголовного дела она согласилась с предъявленным ей обвинением, признав совершение преступления.Ранее в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ и укусил его, оказывая сопротивление при задержании за езду без прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодар В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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