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В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
В Крыму женщина пробила шины автомобилю ДПС, пока сотрудники полиции оформляли протокол задержания на ее нетрезвого мужа, и получила реальный срок. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T15:06
2025-06-28T15:06
2025-06-28T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму женщина пробила шины автомобилю ДПС, пока сотрудники полиции оформляли протокол задержания на ее нетрезвого мужа, и получила реальный срок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Инцидент произошел 7 февраля на дороге Симферополь – Красноперекопск вблизи села Тимошенко. Машина, которой управлял сожитель женщины, была остановлена сотрудниками ДПС. Правоохранители выяснили, что за рулем он был нетрезв, и стали составлять протокол, находясь внутри служебной машины.Женщину задержали и судили в Красногвардейском районе Крыма. При рассмотрении уголовного дела она согласилась с предъявленным ей обвинением, признав совершение преступления.Ранее в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ и укусил его, оказывая сопротивление при задержании за езду без прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодар В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
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новости, новости крыма, происшествия, приговор, суд
В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
В Крыму женщина повредила автомобиль ДПС при задержании машины ее пьяного сожителя
15:06 28.06.2025 (обновлено: 15:07 28.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму женщина пробила шины автомобилю ДПС, пока сотрудники полиции оформляли протокол задержания на ее нетрезвого мужа, и получила реальный срок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Инцидент произошел 7 февраля на дороге Симферополь – Красноперекопск вблизи села Тимошенко. Машина, которой управлял сожитель женщины, была остановлена сотрудниками ДПС. Правоохранители выяснили, что за рулем он был нетрезв, и стали составлять протокол, находясь внутри служебной машины.
"Подсудимая находилась на краю проезжей части автодороги... Женщина, испытывая неприязнь к сотрудникам ДПС, порезала ножом четыре колесные шины служебного автомобиля", – сообщили в ведомстве.
Женщину задержали и судили в Красногвардейском районе Крыма. При рассмотрении уголовного дела она согласилась с предъявленным ей обвинением, признав совершение преступления.
"Суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы с испытательным сроком на год", – резюмировали в прокуратуре.
Ранее в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
и укусил его, оказывая сопротивление при задержании за езду без прав.
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