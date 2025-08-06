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Кубанец призывал к нападению на руководство страны
Кубанец призывал к нападению на руководство страны - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Кубанец призывал к нападению на руководство страны
Жителя Краснодарского края оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к нападению на руководство страны, а также уничтожению военной авиации на... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T10:34
2025-08-06T10:34
2025-08-06T10:50
приговор
южный окружной военный суд
краснодарский край
терроризм
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Краснодарского края оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к нападению на руководство страны, а также уничтожению военной авиации на территории региона. Об этом сообщает краевая прокуратура.32-летний мужчина признан виновным по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Южный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационной сетей на срок 2,5 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русскихФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военныхВ Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы
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приговор, южный окружной военный суд, краснодарский край, терроризм, закон и право, новости
Кубанец призывал к нападению на руководство страны
Жителя Кубани оштрафовали на полмиллиона за призывы к нападению на руководство страны
10:34 06.08.2025 (обновлено: 10:50 06.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Краснодарского края оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к нападению на руководство страны, а также уничтожению военной авиации на территории региона. Об этом сообщает краевая прокуратура.
32-летний мужчина признан виновным по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
"В суде установлено, что в октябре 2022 года он, являясь противником специальной военной операции, разместил в мессенджере публикацию с призывом к нападению на руководство страны, а в марте 2023 года – с призывом к уничтожению военной авиации в местах базирования на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Южный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационной сетей на срок 2,5 года.
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