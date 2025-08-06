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Кубанец призывал к нападению на руководство страны

Кубанец призывал к нападению на руководство страны - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Кубанец призывал к нападению на руководство страны

Жителя Краснодарского края оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к нападению на руководство страны, а также уничтожению военной авиации на... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T10:34

2025-08-06T10:34

2025-08-06T10:50

приговор

южный окружной военный суд

краснодарский край

терроризм

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Жителя Краснодарского края оштрафовали на полмиллиона рублей за публичные призывы к нападению на руководство страны, а также уничтожению военной авиации на территории региона. Об этом сообщает краевая прокуратура.32-летний мужчина признан виновным по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Южный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационной сетей на срок 2,5 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русскихФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военныхВ Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, южный окружной военный суд, краснодарский край, терроризм, закон и право, новости